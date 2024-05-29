SEO ile uğraşan herkesin göz atması gereken bir belge sızdırıldı. Belge, Google Arama'da sayfaların sıralanmasının nasıl oluştuğu hakkında şimdiye kadarki en net bilgileri sunuyor.

Google’ın arama algoritması, şüphesiz internetin en önemli sistemi. Hangi sitelerin başarılı olup olmayacağı, sitelerin içeriklerinin nasıl olması gerektiği gibi şeyler, bu sistemle belirlenir. Bu kadar önemli olsa da şirketin siteleri nasıl sıraladığı konusunda şimdiye dek pek bir bilgi bulunmuyordu.

Şimdi ise konuya ilişkin çok büyük bir sızıntının ortaya çıktığı iddia edildi. Binlerce sayfadan oluşan bir belge, SEO uzmanı Rand Fishkin tarafından paylaşılırken şirketin konu hakkında pek dürüst olmadığı öne sürüldü.

Doğru olup olmadığı bilinmeyen belgeler, sıralama algoritmasının nasıl çalıştığına göz atmamızı sağlıyor

Fishkin, 2.500’den fazla sayfaya sahip belgenin kendisine ismini paylaşmadığı bir kaynak tarafından gönderildiğini ifade etti. Google ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Yani şimdilik tamamen bir iddia. Kesin doğru olup olmadığı konusunda bir bilgi yok.

Gelen bilgilere göre belgeler, SEO (arama motoru optimizasyonu) için çok büyük önem taşıyan Google’ın sıralama algoritmasının nasıl çalıştığına dair şimdiye kadar hiç görmediğimiz bir şekilde bakış atmayı sağlıyor.

Google, şimdiye kadar sıralama konusunda pek dürüst değilmiş

Google, yıllar boyunca tıklama verileri ve kullanıcı etkileşimi ölçümleri gibi şeylerin doğrudan arama algoritmalarında kullanmadığını belirtiyordu. Açıklamalarında, hep alaka düzeyi, kalite ve kullanıcı deneyiminin önemini vurgulamış ve tıklama gibi ölçümlerin kullanımını reddediyordu. Ancak sızan API belgeleri, bu ifadelerle çelişiyor. Belgelerde farklı türlerden tıklamaların (iyi tıklama, kötü tıklama gibi) sıralama için önemli olduğunu ortaya koyuyor.

Teknoloji devinin pek dürüst olmadığını gösteren bir diğer konu ise Chrome verileri. Şirket, önceki açıklamalarında defalarca kez Chrome verilerinin organik aramalarda kullanılmadığını söylüyordu. Ancak belgeler, şirketin tek tek sayfalarda ve alan adlarında Chrome tarayıcı verilerinden yararlandığını ortaya koyuyor.

Verilerde bunlar dışında sıralama konusunda başka bilgiler de var. COVID veya seçimler gibi hassas konularda hangi sitelerin öne çıkacağını belirlemek için kullanılan güvenli listeler, PageRank gibi klasik sıralama faktörlerinin kullanıcı merkezli sinyaller nedeniyle etkisini kaybetmesi, tıklamaların kullanımı, Quality Rater’ın sadece eğitim seti olarak değil sıralama sistemlerinde kullanılması gibi şeyler var.

Çok fazla teknik şey olduğu için herkesin anlaması mümkün değil. Konuya ilgiliyseniz veya bu alanda çalışıyorsanız sızan tüm bilgilere buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Tabii ki API belgelerinde yer alıyorlar diye burada gördüğünüz her şey arama sıralamalarında kullanılıyor diyemeyiz. Bazı uzmanlar da bu yüzden belgeleri yorumlarken dikkatli olunması gerektiğini söylüyor. Zaten resmî bir şey olmadığı için kesin doğru diye yaklaşmamak lazım.