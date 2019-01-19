Google, bütün uygulamalarında sürekli olarak tasarım değişikliğine gidiyor. Bunun sebebi değişikliği sevmesi olabilir veya yeni çıkan telefonların tasarımlarına ayak uydurması da olabilir.

Google, Google Asistan için yeni bir arayüz çıkarmak istiyor. Çıkaracağı bu yeni arayüz tasarımında herşeyin yuvarlak köşeleri olmasını istiyor.

Telefonunuzun ana menüsüne uzun bastığınızda (veya Pixel telefonunuz varsa telefonunuzu sıktığınızda) aynı Google Asistan menüsüne ulaşacaksınız ama köşeleri yuvarlak olan aynı menüye. Bu yuvarlak köşeler kullanımınızı etkileyebilecek bir sorun oluşturmayacak.

Google uygulamasına beta kullanıcısı olarak kayıt olduysanız v9.0 ile size de yuvarlak köşeli tasarım gelmiş olması lazım.

Google Asistan menüsünde yukarı doğru kaydırdığınız zaman, orada gördüğünüz her şeyin (size yapılan önerilerin, takvim hatırlatmalarının veya ödenmesi gereken borç hatırlatmalarının) kenarlarını yuvarlak olarak göreceksiniz.

Google önüne gelen bütün uygulamalarının tasarımlarını sürekli değiştiriyor. Eğer altında başka bir sebep yoksa, sadece tasarımını değiştirmek için değiştiriyor bile diyebiliriz. Bildiğimiz kadarıyla Google Asistan’da bu tasarıma geçmesinin bir sebebi yoktu.

Bazıları için bu tasarım değişikliği uygulamanın sürümü düşürülmüş gibi gelebilir. Eskiden Google Lens’e, Google Asistan’ın ana menüsünden ulaşabilirken, şimdi ekstra bir hareket daha yapmamız gerekiyor. Kısayol severleri üzecek bir değişiklik olmuş bu.

Yuvarlatılmış köşelerle alakalı aklımıza gelen en mantıklı yapılma sebebi, modern akıllı telefonların köşelerinin yuvarlak olması. Bu yeni tasarım, köşeleri yuvarlak olan telefonlarda güzel durabilir.