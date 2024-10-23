Google Çeviri uygulamasında, geliştirme aşamasında olduğu anlaşılan iki yeni özellik tespit edildi. Bu özellikler, kullanıcı deneyimini iyileştirecek gibi görünüyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, en çok kullanılan hizmetleri arasında yer alan Çeviri ile ilgili bir dizi yenilik üzerinde çalışıyor. Google Çeviri uygulamasının "v8.20.71.687383449.1" kodlu sürümünde tespit edilen yeni özellikler, kullanıcıların daha iyi bir deneyim yaşamalarını sağlayacak gibi görünüyor.

Google Çeviri'ye gelecek yeni özelliklerden ilki, uygulamanın "anında çeviri" özelliği ile ilgili olacak. Bazı okurlarımız bilir; Google Çeviri anında çeviri yaparken diğer işlevleri kullanmanıza izin vermez. İşte bu durum yakında değişecek. Siz yazmaya başladığınız an kopyalama, tanımlar ve diğer dil bilgisi önerilerini görmeye başlayacaksınız.

Google Çeviri'nin yeni özelliği böyle görünecek:

Google Çeviri için hazırlanan bir diğer yenilik de yanlışlıkla sildiğiniz metin veya kelimelerle ilgili olacak. Uygulama, hâlihazırda silinen kelime veya metinlerin geri alınmasına imkân tanımıyor. Ancak üzerinde çalışılan özellikle bu durum değişecek. Kullanıcılar, silinen içeriği kolayca geri getirebilecekler.

Google, Çeviri uygulamasına gelecek yeni özellikler hakkında detaylı bir açıklama yapmadı. Yani yeni özelliklerin ne zaman kullanılabilir olacakları şimdilik belli değil. Ancak bu sürecin uzaması beklenmiyor.