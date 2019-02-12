Son günlerde tarayıcısına getirdiği görsel güncellemelerle adından söz ettiren Google, şimdi de kendi eliyle 12 farklı tema hazırladı.

Tarayıcılar her yeni günde daha güvenli, daha işlevsel ve hızlı olsalar da görsellik olarak çok da yeni bir şey sunmuyorlar. Bu alanda Mozilla başarılı görselleştirme eklentilerini üreten firmaları satın almayı tercih ederken, Chrome cephesi hiç de etkin bir tablo çizmiyordu.

Ancak geçtiğimiz günlerde Windows 10'a uyumlu karanlık ve aydınlık temalar getireceğini belirten Chrome cephesi, bugün de 12 farklı rengarenk temayı kullanıcılarının beğenisine sundu. Yukarıda da gördüğünüz üzere temalar her zevke ve beğeniye uygun tasarlanmış.

Temaları denemek isterseniz yapmanız gereken tek şey buraya tıklamak ve Google'ın "Chrome ekibinden sevgilerle ♥" yayınladığı temalara göz atmak olacak.