Google, Android kullanıcıları için uygulama içi abonelikleri daha şeffaf hâle getirmek üzere bir dizi yeni politika duyurdu. Ücretsiz denemeler ve abonelik maliyetleri hakkında net bilgiler içeren açıklama ve getirilecek yeni kurallarla beraber dolandırıcılık faaliyetlerinin engellenmesi amaçlanıyor.

Google, dolandırıcılığı engellemek amacıyla Play Store ile ilgili yapacağı değişiklikleri 16 Haziran 2020’den itibaren hayata geçirmeyi planlıyor. Yapılan açıklamayla uygulamaların ücretli aboneliklerinin ve ücretsiz denemelerinin şartlarının net olması gerektiği aktarılmış durumda. Bunlara ek olarak kullanıcıların söz konusu abonelikleri iptal etmeleri için de şeffaf bir yol sağlanması gerekiyor.

Google Play Store, bünyesinde barındırdığı uygulamaların geliştiricilerinin belirlediği kurallara ek olarak kullanıcılara doğrudan daha fazla bilgi sağlayarak ücretsiz denemeler sona erdiğinde veya uzun süreli ücretli abonelikler yenilenmek üzereyken bildirimlerle haber veriyor. Şirketin kullanıcılar için duyurduğu aboneliklerle ilgili güncellenmiş politikaların yanı sıra geliştiricilere verdiği yeni haberler de bulunuyor. Arka planda konum erişimi isteyen uygulamalar için yeni onay sürecinin ağustos ayında yürürlüğe gireceği açıklanmış durumda. Ayrıca aldatıcı içeriği ve aldatıcı uygulamaları azaltacak yeni kurallar da çok yakında geliyor.

Amaç, yanıltıcı abonelikleri azaltmak:

Google'dan gelen yeni abonelik politikaları hamlesinin arkasında yatan sebep, uygulama aboneliklerinin şartlarının belirsiz olması ve kullanıcıları yanıltabilecek bazı ögeler içermesi olarak biliniyor. Yeni kurallarla beraber amaçlanan şeylerden bir tanesi de ücretsiz denemeler sunularak yapılan yanıltıcı abonelikleri azaltmak zira gelen raporlara göre bu tarz uygulamalar sadece Play Store’a girmekle kalmayıp en üst sıralara bile yerleşebiliyor.

Geliştiriciler de şeffaf olacak:

Yeni politikaların çoğunun şeffaflığa odaklanmış olması da öne çıkan bir diğer konu. Google, artık kullanıcıların temel özelliklere erişmek için abone olup olmamaları gerektiğini net olarak anlamasını istiyor. Yani bundan sonra geliştiriciler, konu hakkında daha net açıklamalar yazmak zorunda kalacak. Ayrıca ücretsiz denemelerin hüküm ve koşulları hakkında daha fazla açıklama yapılması da Google’ın talep ettiği bir diğer şey.

Atılan bu yeni adım, yılın başında kötü reklam içeriğine sahip olan yüzlerce Android uygulamasının yasaklanmasının ardından Play Store’da yer alan aldatıcı uygulamalara yönelik yeni bir girişim olarak yorumlanıyor. Yeni kuralların ardından mağaza içeriğinin nasıl değişeceğini ve kullanıcılardan nasıl tepkiler geleceğini hep beraber göreceğiz.