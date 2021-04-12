Google Fotoğraflar'ın masaüstü sürümü, resimlerde bulunan tüm metinleri bilgisayarınıza kopyalayabileceğiniz bir özellik kazandı. Söz konusu özellik ile birlikte belgelerdeki metinleri tek tuşla bilgisayarınıza kopyalayabileceksiniz.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Google, büyük kolaylıklar sağlamasına rağmen özellikle ülkemizde hala istenilen popülerliğe ulaşamayan hizmetlerinden Google Lens için önemli bir güncelleme gerçekleştirdi. Söz konusu güncelleme ile herhangi bir görselde bulunan yazıları metin dosyasına kopyalamak son derece kolay bir hale getiriyor.

Söz konusu güncelleme ile Google, optik karakter tanıma olarak Türkçeleştirebileceğimiz OCR aracını kullanarak Google Fotoğraflar hizmetinin masaüstü sürümüne Google Lens ile metin tanıma özelliği getiriyor. Bu sayede herhangi bir fotoğraf ya da görüntüyü Google Fotoğraflar’da açarak üzerinde yazanları metin olarak ayrıştırabiliyorsunuz.

Google Fotoğraflar’ın “metin kopyalama” özelliği nasıl kullanılır?

Üzerindeki metni kopyalamak istediğiniz fotoğraf ya da görüntüyü Google Fotoğraflar’ın masaüstü sürümünde açtıktan sonra yukarıdaki ekran görüntüsünde ok ile gösterilen “resimdeki metni kopyala” butonuna tıklamanız gerekiyor. Resimde bulunan metin miktarına göre söz konusu butonu görmek için birkaç saniye beklemeniz gerekebilir.

“Resimdeki metni kopyala” butonuna tıkladıktan sonra Google’ın resimde bulunan tüm metni ayrım yapmaksızın kopyaladığını göreceksiniz. Eğer resimdeki metnin tamamını değil, belli bir bölümünü kopyalamak istiyorsanız yukarıdaki ekran görüntüsünde ok ile gösterilen “metnin seçimini kaldır” butonuna tıklayabilirsiniz.

“Metnin seçimini kaldır” butonuna tıkladığınızda resimdeki tüm metinlerin ekranın sağ tarafındaki metin bölümünde kalmaya devam ettiğini, ancak resmin üzerindeki seçimlerin kaldırıldığını göreceksiniz. Ayrıca sağ üstte bulunan “metnin seçimini kaldır” butonu yerini “tümünü seç”e bırakacak.

Resimde yalnızca istediğiniz bir metni seçmek için metin seçimini kaldırdıktan sonra kopyalamak istediğiniz bölümün başına gelip parmağınız farenin sol tuşuna basılı halde fareyi metnin sonuna kadar sürüklemeniz gerekiyor. Bu şekilde metnin istediğiniz bölümünü işaretlediğinizde sağ taraftaki metin alanında da vurgulandığını göreceksiniz.

Google Lens’in faydalı bir araç olduğu su götürmez bir gerçek ve Google Fotoğraflar’ın web sürümüne gelen yeni araç, özellikle sürekli olarak belge taratan kullanıcılar için hayat kurtaran bir özellik olabilir. Peki siz Google Fotoğraflar’ın yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz?