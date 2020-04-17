Google, yayınladığı bir blog yazısı ile uzaktan eğitim uygulamalarının devam ettiği bugünlerde evden öğrenmede Google Earth’ün kullanılmasını sağlayacak ipuçlarını paylaştı.

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın dört bir tarafında olduğu gibi Türkiye’de de okullar önce tatil edildi ve sonra uzaktan eğitime başlandı. Uzaktan eğitim sırasında öğretmenler, öğrencilerine yeni bir şeyler öğretmek için farklı yöntemler deniyor.

Google, bugün yayınladığı bir blog yazısı ile Google Earth’ün eğitim için kullanılabilmesi adına bazı ipuçları paylaştı. Google Earth’ün Eğitim Programı’nın yöneticisi olan Emily Henderson’ın kaleme aldığı blog yazısında, uzaktan eğitimde kullanılabilecek Google Earth özellikleri anlatıldı.

“Kendimi Şanslı Hissediyorum” Butonu ilk defa duyacağınız yerlere götürecek

Birçoğumuz, model Dünya kürelerini döndürerek parmağımızla rastgele bir yeri işaretlemeye çalışmışızdır. Google Earth’ün “Kendimi Şanslı Hissediyorum” özelliği, bu oyunu daha gerçekçi hale getiriyor.

Google Earth’ün ana sayfasının sol kısmında bulunan butonların arasında zar şeklinde bir butonla yer alan “Kendimi Şanslı Hissediyorum” özelliği, kullanıcıları dünyanın farklı noktalarına götürüyor. Rastgele olarak seçilen yerler, öğrencilerin yeni yerler tanımasını sağlıyor.

İki konum arasındaki mesafeleri ölçebilirsiniz

Google Earth’ün ölçüm aracı, Dünya üzerindeki iki nokta arasındaki uzaklıkları farklı ölçü birimleri ile kullanıcıların önüne getiriyor. Ölçü aracı sayesinde evinizin Dünya'nın farklı noktalarına olan uzaklığını kolayca belirleyebilirsiniz.

Google Earth Voyager oyunu, yeni yerleri ve hayvanları tanıtıyor

Google Earth’ün Voyager oyunu sayesinde öğrenciler, dünyanın dört bir tarafındaki milli parkları ve bu milli parklardaki hayvanları tanıyabiliyor. Bir çizgi film karakteri olan Carmen Sandiego da bu öğrenme macerasında öğrencilere eşlik ediyor.

Google’ın eğitim programının ortağı olan siteler yardımcı kaynaklar olacak

Google, eğitim programını National Geographic gibi birçok ortaklarla beraber geliştiriyor. Google’ın eğitim ortaklarının eğitim alanındaki sayfaları da öğrencilerin birçok konuda yeni şeyler öğrenmelerine yardımcı oluyor.

Google’ın eğitim ortaklarından olan PBS Learning Media, ilgi çekici bir video koleksiyonu ve ders programına sahip durumda. Aynı zamanda Media4Math, Google Earth üzerinden kaleler ve dairesel yapıların geometrisini matematik ilkeleri ile açıklayan bir kaynak koleksiyonuna sahip durumda. Google’ın ortak olduğu Küresel Birlik Projesi ile de öğrenciler, dünya üzerinde var olan yerel dilleri tanıyabilecekler.