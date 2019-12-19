Google, Gmail, YouTube ve daha pek çok servis Türkiye'de bir süreliğine devre dışı kaldı. Erişim sorunları ortadan kalktıktan sonra, ilk resmi açıklama Dr. Ömer Fatih Sayan'dan geldi. Sayan, GSM operatörleri için de konuştu.

Türkiye'de hizmet veren 3 büyük GSM operatörü, en son 26 Eylül 2019'da gerçekleşen 5,2 şiddetindeki İstanbul depreminde bağlantı sorunlarıyla gündem yaratmıştı. Depremin ardından 3 operatörün de kullanıcıları, aynı anda ilk kez 19 Aralık 2019'da erişim sorunu bildirimlerinde bulundular.

Söz konusu erişim sorunu bildirimleri, hemen hemen her ülkede aktif şekilde kullanılan DownDetector isimli internet sitesi üzerinden yapıldı. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un DownDetector sayfaları üzerinden erişim sorunları bildirildi, üç operatör için de Türkiye haritası kıpkırmızı oldu.

Ömer Fatih Sayan'dan açıklama: Operatörlerde bir sorun yok, Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalıdır

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan "Google servislerinde global sorunlar (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir. Türkiye’deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır. USOM ekiplerimiz süreci yakından takip etmektedir. Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalmalıdır." açıklamasında bulundu.

Google'ın bugün yaklaşık 30 dakika süren erişim sorunlarının ardından akıllara, bunun Google Türkiye krizi ile ilişkili olabileceği sorusu geldi. Krizin çıkış noktası, Google'ın Android cihazlara ön yüklü olarak gelen mobil uygulamalarıydı, Google'ın Rekabet Kurumu'ndan aldığı cezanın ardından uyguladığı yaptırım ise kendi uygulamalarını Türkiye'de devre dışı bırakmak oldu. Google bu işlemi mevcut Android telefonlar için değil, yeni çıkacak modeller için geçerli kılmıştı.

Dolayısıyla Google'a yaşanan erişim sorunlarının doğrudan Rekabet Kurumu ve Google arasındaki krizle bağlantılı olduğunu söylemek spekülasyonlara neden olabilir. Gelişmeleri detaylı olarak buradaki güncel sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Google ve servislerine yaşanan erişim sorunları, kullanıcıları da yanıılttı:

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone için yapılan geri bildirimlerin asıl nedeni, kullanıcıların mobil tarayıcıları ya da mobil Google uygulamalarına erişim sorunu yaşamaları oldu. Google servislerine ulaşamayan kullanıcılar, sorunun operatörlerle ilişki olduğunu düşündüler. Bizi bu sonuca götüren en önemli veri ise Twitter, Instagram ve Facebook gibi platformlarda GSM firmalarına ilişkin geri bildirimin yapılmamış olması.

Ayrıca Google servislerinin çöktüğü anda, tüm operatörlerin mobil internet, sabit hat ve GSM görüşmelerinde genel bir soruna rastlanmadı. Lokal olarak Türkiye'nin farklı köşelerinde hemen hemen her hün yaşanan erişim sorunları dışında bir bildirime rastlamıyoruz.