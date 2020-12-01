Geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni bir çalışma, halihazırda kullanmakta olduğumuz fiber optik kabloların yerine içi hava dolu boş tüpler kullanmayı öneriyor. Fiber optik kabloların sinyali dağıtma eğilimini ortadan kaldıran yeni teknoloji, daha yüksek bant genişliğinin önünü açabilir.

Yaklaşık 50 yıldır kullanılmakta olan fiber optik kablolar, uzak mesafelerde veri iletim kapasitesinin inanılmaz seviyelerde artırılmasını sağladı. Ancak fiber optik kablolarda kullanılan cam elyaflar, ışık bazlı sinyalleri dağıtma eğilimindedir ve bu soruna aradan geçen 50 yıllık süreye rağmen henüz bir çözüm bulunabilmiş değil.

Geçtiğimiz hafta Nature Communications dergisinde yayınlanan yeni bir makaleye konu olan çalışma, fiber optik kablolarda kullanılan cam elyafları, içinde yalnızca hava bulunan boş tüplerle değiştirmenin söz konusu dağılma eğilimini ortadan kaldırdığını ve içi boş bu tüplerin sinyali koruduğunu ortaya çıkardı.

İçi hava dolu tüpler, fiber optik kablolarda cam elyafların yerini alabilir

Söz konusu çalışmanın yazarlarından olan Southampton Üniversitesi’nden optoelektronik araştırmacısı Francesco Poletti, 1970’lerden bu yana pek çok alternatif cam türü ve sinyal teknolojisi denenmesine rağmen istenen çözüme ulaşılamadığını, kendi çalışmalarında kullandıkları içi hava dolu fiber tüplerin ise günümüz optik teknolojisinde kullanılan çeşitli dalga boylarında mevcut fiber optik kablolardan daha iyi performans gösterme potansiyeli sunduğunu aktardı.

Yine Southampton Üniversitesi’nden optoelektronik direktörü David Payne ise buldukları çözümün mevcut çevrimiçi çalışma ve sosyalleşme alışkanlığımızı daha yüksek bant genişliğinde, daha hızlı ve daha güvenli bir internette sürdürmeye yardımcı olabileceğini, ayrıca üç boyutlu video konferans ve sanal gerçeklik teknolojilerini ileriye taşımaya yardımcı olabileceğini söyledi.