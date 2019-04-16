Google'ın yüksek hızı evlere getirdiği fiber internet servisi Google Fiber, yaşadığı sorunlar nedeniyle ABD'nin Louisville şehrinden ayrılmak zorunda kaldı. İlginç olan şey ise Google'ın bu yüzden kente para ödeyecek olması.

Google Fiber hizmeti, bu hafta gerçekleşen bir dizi arka arkaya sorunun ardından Louisville şehrinde sona erdi. Hizmet sonlanırken Google, kabloları ve onların koruyucularını yerinden çıkarmak, gerektiği yere asfalt döküp dolgu yapmak ve yer üstündeki altyapının kaldırılmak için Louisville şehrine 20 ay içerisinde 3,84 milyon dolar ödeme yapacak.

Google, aynı zamanda dijital katılım üzerine çalışan ve düşük gelirliler için eski bilgisayarları yenilemek gibi işler yapan Louisville Toplum Vakfı'na 150.000 dolarlık bir bağışta bulunacak.

Google Fiber Genel Müdürü Mark Strama, "Bu plan; kentin altyapısını uzun vadede koruyacakken Louisville yerel yönetiminin, toplumun ihtiyaçları konusunda gerekli çalışmaları yapmasına yardımcı olacaktır." diyor ve ardından sözlerine devam ediyor: "Ayrıca Louisville'deki şehir içi internet erişimini yaygınlaştırmak ve dijital okuryazarlığı artırmak için çabalarını destekleyebildiğimiz için mutluyuz."

Bu arada hatırlatmadan geçmeyelim, Google'ın burada parayı ödemekten başka bir seçeneği bulunmuyor. Çünkü yerel düzenlemeler ve yapılan anlaşmalar gereği Google, fiber internet servisi için çekmiş olduğu altyapıyı hiç altyapı olmamış gibi eski hâline döndürmek zorunda.