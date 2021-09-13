Google’ın mobil dosya gezinme uygulaması Files’a gelen özellik, akıllı telefondaki verilerini temizlemeye üşenenlerin imdadına yetişti. Özellik sayesinde yedeklenen tüm medya, belirli bir süre cihazda kaldıktan sonra otomatik olarak siliniyor.

Akıllı telefon kullanırken can sıkan şeylerin başında gelen sorumluluklardan biri, telefonu temiz tutmak. Temiz tutmak dediysek de telefonun kapını sabunlamaktan bahsetmiyoruz tabii ki. Bahsettiğimiz şey sürekli olarak gereksiz fotoğrafları, belgeleri ve birikmiş uygulama verilerini temizlemek zorunda kalmak.

Bu sorunu çözmek için bir sürü uygulama bulunuyor. Ancak Google’ın yeni kıyağı, bu uygulamalara olan gereksinimi ortadan kaldırıyor. Dosya tarama uygulaması Files’a akıllı temizlik seçeneği ekleyen Google, kullanıcılara ek bir uygulama gerekmeden tek tıkla telefonlarını temizleme olanağı sağlıyor.

Ayarı bir kez açtıktan sonra temizlik düşüncesi ortadan kalkıyor:

Google Files’a gelen yeni güncelleme, uygulamaya ‘Smart Storage’ adında pratik bir özellik getirdi. Bu özellik sayesinde artık kullanıcılar, büyük medya dosyalarını ve birikmiş ıvır zıvır dosyaları tek tıkla silebiliyor. Bunu yaparken ek bir ‘cleaner’ uygulamasına girmek de gerekmiyor. Halihazırda dosyalarda gezinmek için kullandığınız Files’ta temizlik kısmına girerek işi kolayca halledebiliyorsunuz.

Uygulamanın gereksiz dosyaları seçerken göz önünde bulundurduğu faktörler de oldukça mantıklı. Smart Storage ayarı açık olduğu takdirde Files, 60 gündür cihazda bulunup Google Photos’a yedeklenmiş olan medyaları otomatik olarak siliyor. Yani ayarı açmak için tıklamanızı saymazsak herhangi bir şeye basmanız da gerekmiyor.

Özellik Files’a gelen güncellemeyle göze çarpmış olsa da aslında yeni değil. Yedeklenmiş medyayı bir süre silme olayı, Google’ın piyasaya sürdüğü ilk Pixel telefonda mevcuttu. Ancak özelliğin görünür şekilde Files’a eklenmesi, tüm mobil kullanıcıların bu kolaylıktan haberdar olmasını sağladı.