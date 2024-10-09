Imagen 3 ile görüntü oluşturma özelliği küresel çapta tüm Gemini kullanıcılarının erişimine açıldı.

Geçtiğimiz mayıs ayında Google tarafından gerçekleştirilen I/O etkinliğinde Imagen 3 üretken yapay zekâ modeli tanıtılmıştı. Bu etkinlikte Imagen 3'ün üç özelliği dikkat çekmişti. Bu özellikler arasında yüksek görsel kalitesi, gerçekçi görseller ve farklılaştırılmış stiller dikkat çekiyordu. Bu özellik şimdi tüm Gemini kullanıcılarına açıldı.

Özelliği kullanmak için artık yapılması gereken tek şey, verilen komuta "çiz, oluştur" gibi ibareler eklemek ve sonrasında da istenen çizim tarzını eklemek. Örneğin "Bana modern sanat tarzında bir yeşil elma çiz" dediğinizde Imagen 3 buna göre bir görsel oluşturuyor.

Ücretsiz hesaplar insan görseli oluşturamayacak

Gemini'ın görüntü oluşturma özelliği ücretsiz hesaplara da açılmış olsa da bu hesaplar içinde insan bulunan görseller oluşturamayacaklar. Google bu özelliği Gemini Advanced, Business ve Enterprise kullanıcıları için mayıs ayında erken erişime açmıştı.

Imagen 3 ile oluşturulan görseller ayrıca indirilip saklanabilecek. Bu görsellerde SynthID filigranı bulunacak. Böylece bu görsellerin yapay zekâ ile oluşturulmuş olduğu anlaşılabilecek.

Imagen 3'ün ülkemizde kullanımının artması ise biraz zaman alacak gibi duruyor zira yapay zekâ aracı Türkçe olarak kullanıldığında her zaman istenen sonuçları veremeyebiliyor. Uygulamanın kendi sayfasında da komut sisteminin en iyi İngilizce komutlarla çalıştığı belirtiliyor. İngilizce olmayan komutlar için çeviri özelliği de bulunuyor.