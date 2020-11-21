Erişilebilirlik konusunda birçok teknolojik yenilik geliştiren Google, yeni bir uygulamayı test ediyor. Google'ın bu uygulaması, görme engelli kişilerin herhangi bir rehbere ihtiyaç duymadan koşabilmelerini sağlıyor.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olan Google, görme engelli kişiler için geliştirdiği yeni bir uygulamayı test ediyor. Arama devinin test ettiği bu yeni uygulama, görme engellilerin herhangi bir rehber köpek ya da insan yardımı olmadan koşabilmelerini sağlayacak.

Project Guideline, bir rotadaki hattı takip etmek için akıllı telefonun kamerasını kullanıyor ve kemik iletim kulaklıklarıyla kullanıcısına sesler gönderiyor. Peki, kemik iletim nedir? Kemik iletim, sesin iç kulaktaki duyma organlarına kafatası kemikleri vasıtasıyla ulaşmasıdır. Eğer ki koşan kişi merkezden çok fazla uzaklaşırsa kulaklığın sesi, uzaklaştığı yöne doğru artış gösterecek.

Google'ın görme engelliler için geliştirdiği uygulama: Project Guideline

Halen prototip aşamasında olan Project Guideline, Google'ın geçtiğimiz sene düzenlediği Hackathon'da (yazılım yarışması) geliştirilmişti. Yarışma sırasında görme engelli bir koşucu, geliştiricilerden tek başına koşabilmesini sağlayacak bir program geliştirmelerini istemişti.

Geliştiricilerden bu istekte bulunan kişi, Guiding Eyes for the Blind CEO'su Thomas Panek'ti. 8 yaşına geldiğinde görme yetisini kaybetmeye başlayan Panek, ergenlik dönemine geldiğinde bu yetisini tamamen yitirmişti. Panek, en büyük tutkularından bir tanesi olan koşuyu bırakmak zorunda kalmıştı.

Daha sonra bir insan rehberliğinde koşmayı duyan Panek, kendi rehberlerine çok müteşekkir olduğunu ifade etse de bu konuda daha fazla bağımsız olmak istediğini de dile getiriyor. Panek, bu bağımsızlık isteği sebebiyle Google'ın 2019 yılındaki yarışmasında da geliştiricilerden söz konusu bu istekte bulunuyor.

Daha sonrasında yere bantlanmış hattı tanıyan bir telefon demosu tasarlandı. Bu demo, zaman ilerledikçe daha da özelleştirildi Panek'in koşu takımına tutturulan telefonun kamerası yapay zekâyı kullanıyor ve kullanıcısına ses sinyalleri gönderiyordu. Eğer ki koşucu hattan soluna geçerse sol kulağındaki ses, sağına geçerse sağ kulağındaki ses artıyor ve bu sayede hattın üstünde kalıyor.

Geçen birkaç ay ve yapılan bazı ayarlardan sonra Panek, kapalı alanlarda herhangi bir yardım ya da rehber olmadan koşabilmeye başlamıştı. Geliştiriciler, daha sonra bu teknolojiyi dış alanlara uyarlamak için çalışmalara başladı. Üstelik Project Guidelines'ın en büyük artı yönlerinden bir tanesi de internet bağlantısına ihtiyaç duymaması.

Project Guideline'ın hayalini gerçekleştirmesine yardımcı olduğunu söyleyen Panek, bu projenin kendisi gibi kişilere bağımsızlık kazandırmak için uyarlanıp genişletilebileceğini dile getiriyor.