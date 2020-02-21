Google Haritalar’ın Modifiye Ettiği 6 Tekerlekli Land Rover

Google Haritalar'ın Sokak Görünümü özelliği, zaman zaman ilginç görüntülere sahip olabiliyor. Ortaya çıkan yeni ve ilginç bir görüntü ise Google Haritalar kullanıcılarının karşısına 6 tekerlekli bir Land Rover çıkarıyor.

Google Haritalar'ın sevilen özelliklerinden bir tanesi de "Sokak Görünümü". Kullanıcılar, Haritalar üzerinden aradıkları bir bölgenin gerçekte nasıl göründüğünü bu özellik üzerinden inceleyebiliyorlar.

Bununla birlikte kimi zaman, Sokak Görünümü modunda dolaşan kullanıcılar çok ilginç anlara denk gelebiliyorlar. Bunlar kimi zaman hatalardan kaynaklanırken, kimi zaman da gerçekleşmiş tuhaf bir olayın Google sunucularına yüklenmesinden kaynaklanıyor.

Geçtiğimiz dönemlerde sizlere, Google Haritalar'ın Sokak Görünümü özelliğine yansıyan onlarca olaydan bahsettik. Ancak bu sefer ortaya çıkan bir görüntü, daha önce görmediğimiz cinsten. Çünkü söz konusu görüntülerde, 6 tekerlekli bir Land Rover bulunuyor. SUV tipindeki araç, birleştirilen görüntülerin kalitesinden kaynaklı olarak adeta gerçekmiş gibi görünüyor.

Google Haritalar Sokak Görünümü'ne yansıyan 6 tekerlekli Land Rover

Fotoğrafı gördüğünüz ilk anda, her şeyin fazlasıyla gerçek olduğunu düşünüyorsunuz. Sanki karşınızda, 6 tekerleği olan özel bir Land Rover duruyor. Ancak görüntüye birkaç saniye baktığınızda, bunun aslında gerçek olmadığını, teknik bir hatadan ötürü aracın 6 tekerlekliymiş gibi göründüğünü fark ediyorsunuz.

6 tekerlekli Land Rover, bir Reddit kullanıcısı aracılığıyla ortaya çıktı. Bu görüntüyü keşfeden kullanıcı, bunun gizli bir Land Rover olduğunu söyledi. Ancak bunun şaka yollu bir yaklaşım olduğu herkes tarafından anlaşılmıştı. Peki bu hata neden kaynaklandı?

Google, Sokak Görünümü hizmetini oluşturabilmek için 360 derecelik görüntü kümelerinden faydalanıyor. Dünyanın hemen her yerinde dolaşan araçlar, tavanlarına eklenen kameralarla dört bir yanın görüntüsünü kaydediyor ardından da bu görüntüler birleştiriliyor. İşte bu birleştirme sırasında bu tip sorunlar yaşanabiliyor ve ortaya kimi zaman komik kimi zaman da düşündürücü görüntüler çıkıyor. Eğer sizler de yukarıdaki görüntüyü kendi gözlerinizle Google Haritalar üzerinden görmek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.