Elektrikli Araçlar İçin Yeni Haritalar Özelliği Yayınlandı

Google, elektrikli araç sahiplerinin uzun süredir beklediği rota planlama özelliğini sonunda yayınladı. Şirketin yeni özelliği sayesinde elektrikli araç sahipleri, rotalarında hangi noktada şarj etmeleri gerektiğini ve ne kadar vakit harcayacaklarını görebilecek.

Google, bugüne kadar elektrikli otomobil sahiplerinin seyahatlerini daha planlı yapabilmeleri için Haritalar'da farklı özellikleri hizmete sunmuştu. Örneğin araç sahipleri varış noktasındaki tahmini pil düzeyini görebiliyorlardı. Fakat yolda yer alan şarj istasyonlarına göre rota oluşturma, Haritalar'ın bir eksiğiydi.

Bugünden itibarense bu durum değişiyor. Google yazılımını kullanan elektrikli otomobil sahipleri, yeni navigasyon güncellemesiyle birlikte şarj için duracakları noktaları planlama imkânına kavuştular. Bu sayede kendileri için en verimli rota, Haritalar tarafından oluşturulacak.

Şarj istasyonu hakkında bilgiler de gösterilecek:

Yeni özellik sayesinde araç sahipleri, bataryalarının menziline göre hangi şarj noktalarında durmaları gerektiğini bilecekler. Google Haritalar, araç sahiplerine bu istasyonlarda şarj için ne kadar vakit harcayacaklarını ve şarj istasyonunda hangi tip şarj girişi olduğunu da araç sahiplerine gösterecek.

Tesla kullanıcılarının uzun zamandır sahip olduğu bu özellik, geçtiğimiz yıl iOS 14 işletim sistemiyle birlikte Apple'ın Harita uygulamasına da gelmişti. Google, bu konuda biraz gecikmiş olsa da en azından kullanıcılarını daha fazla bekletmeden özelliği yayınlamaya karar verdi.

Elektrikli otomobilleri Polestar ya da XC40 Recharge gibi Google yazılımı kullanmayan araç sahipleriyse yeni özellikten bir nebze mahrum kalacak. Özellik; mobil, Android Auto ve Apple CarPlay'deki Haritalar uygulamasında kullanılamayacak. Araç sahipleri, yakınlarındaki şarj istasyonlarını görebilecek olmalarına rağmen Haritalar, araç sahiplerinin rotasını düzenlemeyecek.

Bu özelliğin aktif edilmesinin yanı sıra Google, gelecek hakkındaki planları hakkında da ufak bir açıklama yaptı. Dev şirket, bugün yaptığı açıklamada Google Haritalar'ı eninde sonunda daha fazla araç navigasyon sistemine entegre etmeyi hedeflediğini belirtti.