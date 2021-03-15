Çoğu dahili kamera uygulamasından daha iyi performans sunan Google Kamera uygulaması güncellendi. Son güncelleme ile birlikte uygulamaya "eller serbest hızlı çekim" özelliği eklenmiş durumda.

Google, akıllı telefon pazarının en popüler markaları arasında yer almasa da Pixel akıllı telefonlarda bulunan Google Kamera uygulaması, Android ekosistemindeki en iyi kamera uygulamalarından biri olarak gösteriliyor ve Google, bu uygulamayı herkese açık bir şekilde yayınlamadığından Google Kamera’yı kullanmak isteyenler, APK’lara başvurmak zorunda kalıyorlar.

Google, dahili kamera uygulamasını geliştirmeye devam ediyor ve Google Kamera 8.2.204, hem Play Store’da resmi olarak hem de bulut sitelerinde APK olarak yayınlandı. Peki Google Kamera 8.2.204 ile kullanıcılara tam olarak ne gibi yenilikler sunuluyor?

Yeni hızlı çekim özelliği ile birlikte kullanıcılar, fotoğraf modundayken parmaklarını deklanşör tuşuna basılı tuttuklarında video moduna geçmeye gerek kalmadan video çekmeye başlıyorlar. Ancak hızlı çekim ile video kaydı başlatıldığında kayıt, parmağınızı deklanşörden çektiğinizde sona eriyor.

Ancak Google, hızlı çekim ile video kaydını daha kolay hale getirmek için özelliğe birkaç yeni “parmak hareketi” eklemiş durumda. Artık hızlı çekim ile video kaydına başladığınızda parmağınızı sola kaydırarak video kaydının parmağınızı çekseniz dahi devam etmesini sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca parmağınız deklanşördeyken yukarı kaydırarak yakınlaştırma, aşağı kaydırarak uzaklaştırma yapabiliyorsunuz.

Sonuç olarak Google Kamera 8.2.204, video moduna geçiş yapmadan video kaydı başlatmayı kolay hale getiriyor. Google Kamera uygulamasının en güncel APK dosyasını buraya tıklayarak indirebilirsiniz. Haberimizin başında da belirttiğimiz gibi Google Kamera, tüm cihazlarla uyumlu olacak şekilde geliştirilmediğinden uygulamanın hatalı çalışma ihtimali bulunduğunu belirtelim.