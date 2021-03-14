Huawei P50'nin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

Huawei önümüzdeki haftalarda yeni akıllı telefonları P50 ve P50 Pro'yu tanıtmaya hazırlanıyor. Özellikle kamerasıyla dikkat çeken P50 ailesinin tanıtılmasına günler kala yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz dönem Huawei için oldukça zorluydu. ABD ambargosu sebebiyle pek çok sıkıntıyla mücadele eden şirketin akıllı telefon piyasasındaki yerinde de haliyle ufak değişiklikler oldu. Tüm bu aksilikleri geride bırakarak alıcılarını etkilemek için çalışan Huawei, önümüzdeki günlerde yeni akıllı telefonları P50 ve P50 Pro'yu tanıtacak.

Ortaya çıkan pek çok görsel ise Huawei'nin yeni akıllı telefonları ile iyi ya da kötü ama oldukça ilgi çekici bir etki yaratmak üzere olduğunu gösteriyor. Telefonların özelliklerine dair henüz neredeyse hiçbir şey bilmesek de özellikle kamera tasarımı P50 ve P50 Pro'nun adını sık sık duymamızı sağlıyor.

Huawei P50'nin dünyanın ilk 1 inç'lik kamera sensörüyle geleceği düşünülüyor:

Huawei'nin yeni akıllı telefon ailesi ile ilgili henüz resmi kaynaklardan gelen hiçbir açıklama yok. Elimizde ise yalnızca güvenilir kaynaklar tarafından paylaşılmış bazı render görüntüleri var. Geçtiğimiz günlerde P50 Pro'nun konsept tasarım görsellerini yayınlayan OnLeaks, bu kez de P50'nin tasarım detaylarına ışık tutan görüntülerden oluşturduğu bir video paylaştı.

Videoda yer alan görüntülerin tamamı render'lardan oluşuyor ve tabii ki karşımıza çıkacak tasarımı yüzde 100 yansıttığına dair bir söylemde bulunmak güç. Ancak OnLeaks'in daha önce son olarak Samsung Galaxy S21 ve Galaxy S21 Ultra olmak üzere pek çok telefon tasarımını doğru şekilde ortaya koyduğunu söylemekte fayda var.

Yayınlanan videoda P50'nin tıpkı P50 Pro'da da olduğu gibi arkada dev bir kamera modülü ile geleceğini görüyoruz. İki farklı sensörün yer aldığı bu kamera modülü dışında yine videoda görebildiğimiz kadarıyla ekrana gömülü bir ön kamera ile çentiksiz bir tasarım söz konusu. Bu çentiksiz tasarıma sahip ekranın 6,3 inç'lik bir ekran olacağı düşünülüyor. P50 ailesine dair henüz daha fazla detay bulunmuyor.

P50'nin tasarımını gözler önüne koyan videoya göz atmak isteyenler: