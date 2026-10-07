Karakter Tutarlılığı ve Uygun Fiyat Bir Arada: Google Nano Banana 2.1 Neler Sunuyor?

Google, Nano Banana 2.1 ile 4K görüntü üretimini yarı fiyatına çekti. Yeni yapay zekâ modeli, karakter tutarlılığı ve maske tabanlı düzenleme tarafında da yenilik getiriyor.

Yapay zekâ ile görsel üretenler bilir; aynı kişi ikinci karede tanınmaz hâle gelebiliyor. Yüz değişir, kıyafet kayar. Nano Banana 2.1 bu soruna çözüm getirmeyi hedefliyor. Maske tabanlı düzenleme sayesinde de bir karenin yalnızca seçtiğiniz bölümünü değiştirebiliyorsunuz.

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Görsel üretimindeki bu sorunlara çözüm arayan Nano Banana 2.1, fiyatıyla da dikkat çekiyor. Google, Gemini 3.6 Flash üzerine kurduğu modelle 4K çözünürlüğe çıkıyor ve bunu rakiplerinin kabaca yarısı kadar bir bedelle sunuyor.

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4K üretiminde fiyat farkı açılıyor

Şimdilik liderlik OpenAI'nin görüntü modelinde. Microsoft'un ağustos ayında yayımladığı model de onu takip ediyor. Google'ın yeni modelindeki fiyat avantajı ise özellikle geliştiriciler açısından dikkat çekiyor.

Standart API ücretlerinde yüzde 50 indirim yapan Google, bir milyon görüntü biriminin fiyatını 60 dolardan 30 dolara çekti. 1K çözünürlüklü bir görsel 0,0336 dolar, 4K çözünürlüklü bir görsel ise 0,0756 dolar tutuyor.

Karakter kare değiştirse de kendisi kalıyor

Model, tek seferde 14 referans görseli işleyebiliyor. Dört karakter ile on nesneyi aynı anda takip edebiliyor. Değişiklik yaptığınızda karakterlerin kimliği ve görünümü korunuyor.

Böylece aynı karakterin farklı karelerde yüzünün veya kıyafetinin değişmesi gibi sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Model nerede karşımıza çıkacak?

Nano Banana 2.1, Gemini uygulamasının yanı sıra Google Arama'daki yapay zekâ modu ve Google Ads'te de kullanılacak. Böylece modelin kullanım alanı genişlemiş olacak.