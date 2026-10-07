Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Karakter Tutarlılığı ve Uygun Fiyat Bir Arada: Google Nano Banana 2.1 Neler Sunuyor?

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Google, Nano Banana 2.1 ile 4K görüntü üretimini yarı fiyatına çekti. Yeni yapay zekâ modeli, karakter tutarlılığı ve maske tabanlı düzenleme tarafında da yenilik getiriyor.

Karakter Tutarlılığı ve Uygun Fiyat Bir Arada: Google Nano Banana 2.1 Neler Sunuyor?
Büşra Hoş Satır Büşra Hoş Satır /

Yapay zekâ ile görsel üretenler bilir; aynı kişi ikinci karede tanınmaz hâle gelebiliyor. Yüz değişir, kıyafet kayar. Nano Banana 2.1 bu soruna çözüm getirmeyi hedefliyor. Maske tabanlı düzenleme sayesinde de bir karenin yalnızca seçtiğiniz bölümünü değiştirebiliyorsunuz.

Görsel üretimindeki bu sorunlara çözüm arayan Nano Banana 2.1, fiyatıyla da dikkat çekiyor. Google, Gemini 3.6 Flash üzerine kurduğu modelle 4K çözünürlüğe çıkıyor ve bunu rakiplerinin kabaca yarısı kadar bir bedelle sunuyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

Karakter Tutarlılığı ve Uygun Fiyat Bir Arada: Google Nano Banana 2.1 Neler Sunuyor?
HT9ZRA5W0AAnlSc
HT9ZRA6W4AA9PcX

4K üretiminde fiyat farkı açılıyor

Şimdilik liderlik OpenAI'nin görüntü modelinde. Microsoft'un ağustos ayında yayımladığı model de onu takip ediyor. Google'ın yeni modelindeki fiyat avantajı ise özellikle geliştiriciler açısından dikkat çekiyor.

Standart API ücretlerinde yüzde 50 indirim yapan Google, bir milyon görüntü biriminin fiyatını 60 dolardan 30 dolara çekti. 1K çözünürlüklü bir görsel 0,0336 dolar, 4K çözünürlüklü bir görsel ise 0,0756 dolar tutuyor.

Karakter kare değiştirse de kendisi kalıyor

HT9ZRA5W0AAnlSc

Model, tek seferde 14 referans görseli işleyebiliyor. Dört karakter ile on nesneyi aynı anda takip edebiliyor. Değişiklik yaptığınızda karakterlerin kimliği ve görünümü korunuyor.

Böylece aynı karakterin farklı karelerde yüzünün veya kıyafetinin değişmesi gibi sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Model nerede karşımıza çıkacak?

HT9ZRA6W4AA9PcX

Nano Banana 2.1, Gemini uygulamasının yanı sıra Google Arama'daki yapay zekâ modu ve Google Ads'te de kullanılacak. Böylece modelin kullanım alanı genişlemiş olacak.

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon'da Prime Alışveriş Festivali geçtiğimiz günlerde başladı. 5- 12 Ekim tarihleri arasında devam edecek kampanyanın detaylarına ve kaçırmamanız gereken bazı fırsatlara gelin birlikte göz atalım.

Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

Google, Bugüne Kadarki En Güçlü Yapay Zekâ Modeli Gemini 4 Argon'u Duyurdu!

Google, Bugüne Kadarki En Güçlü Yapay Zekâ Modeli Gemini 4 Argon'u Duyurdu!

ChatGPT Pro 500 Abonelik Paketinin Türkiye Fiyatı Belli Oldu: Neredeyse Bir Asgari Ücret!

ChatGPT Pro 500 Abonelik Paketinin Türkiye Fiyatı Belli Oldu: Neredeyse Bir Asgari Ücret!

Google, Gemini'ın Kullanılabilirliğini Değiştiriyor! Ücretsiz Kullanıcılar İçin Kötü Haber

Google, Gemini'ın Kullanılabilirliğini Değiştiriyor! Ücretsiz Kullanıcılar İçin Kötü Haber

İnsansı Robot Sevkiyatında %432'lik Rekor Artış (Yakında İşletmelerde Görmeye Başlayacağız)

İnsansı Robot Sevkiyatında %432'lik Rekor Artış (Yakında İşletmelerde Görmeye Başlayacağız)

Gemini Google Maps ile Nasıl Kullanılır?

Gemini Google Maps ile Nasıl Kullanılır?

Türkiye'nin Yapay Zekâ Platformu "EVREN" Kullanıma Sunuldu! İşte Tüm Bilmeniz Gerekenler

Türkiye'nin Yapay Zekâ Platformu "EVREN" Kullanıma Sunuldu! İşte Tüm Bilmeniz Gerekenler

Sam Altman, Yapay Zekânın Geleceğiyle İlgili Açık Konuştu: "Bazı Kötü Şeyler Olabilir Ama..."

Sam Altman, Yapay Zekânın Geleceğiyle İlgili Açık Konuştu: "Bazı Kötü Şeyler Olabilir Ama..."

Google, Telefon Kamerasını Adeta İkinci Bir Göze Dönüştürüyor: Etrafınızda Ne Varsa Anlatıyor!

Google, Telefon Kamerasını Adeta İkinci Bir Göze Dönüştürüyor: Etrafınızda Ne Varsa Anlatıyor!

Google

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Yıllardır Eleştiriliyordu: Samsung, Galaxy S27 Ultra'da Bu Soruna Çözüm Buldu!

Yıllardır Eleştiriliyordu: Samsung, Galaxy S27 Ultra'da Bu Soruna Çözüm Buldu!

Renault Ekim 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: Duster'a Zam!

Renault Ekim 2026 Fiyat Listesi Açıklandı: Duster'a Zam!

Volvo Ekim 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: ES90 da Listede!

Volvo Ekim 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: ES90 da Listede!

BDDK Düzenlemesi Sonrası: 40 Bin TL Altında Alınabilecek En İyi Telefonlar (2026 Güncel Liste)

BDDK Düzenlemesi Sonrası: 40 Bin TL Altında Alınabilecek En İyi Telefonlar (2026 Güncel Liste)

Ekim 2026 Honda Fiyat Listesi Açıklandı: İndirim Değil Zam Geldi

Ekim 2026 Honda Fiyat Listesi Açıklandı: İndirim Değil Zam Geldi

Toyota Corolla'nın Gelmiş Geçmiş En Sağlam Motorları

Toyota Corolla'nın Gelmiş Geçmiş En Sağlam Motorları

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com