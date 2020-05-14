Pixel 4a’nın Duvar Kağıtları İndirilebilir Oldu

Google'ın uzun süredir çıkması beklenen telefonu Pixel 4a için özel olarak hazırlanmış duvar kağıtları ortaya çıktı. Toplam 16 adet yüksek çözünürlüğe sahip duvar kağıdına haberimizden ulaşarak bunları cihazlarınızda kullanabilirsiniz.

Google'ın uzun süredir hakkında yazılıp çizilen ve çıkışı adeta olay hâline gelen orta düzey telefonu Pixel 4a, haziranda teknoloji tutkunlarıyla buluşacak. Google'ın resmi açıklama yapmamasına rağmen cihazın birçok özelliği ortaya çıkmıştı. Şimdi de cihaz için özel tasarlanmış duvar kağıtları paylaşıldı.

Teknoloji devi Google, her sene yeni çıkaracağı telefonlara özel olarak duvar kağıtları tasarlıyor. Pixel 4a için de her sene olduğu gibi özel olarak duvar kağıtları hazırlanmıştı ancak Google açısından pek beklenmeyen bir olay gerçekleşti. Pixel 4a'ya özel olarak tasarlanan duvar kağıtları Google'dan önce paylaşıldı. Bir YouTube kanalından paylaşılan toplam 16 adet duvar kağıdı, 2340 × 1080 çözünürlüğe sahip olarak hazırlanmış.

Duvar kağıtları, delikli ekran için özel olarak tasarlandı:

Pixel 4a'nın Google açısından farklı bir önemi bulunuyor çünkü bu cihaz, Google'ın kamera deliğine sahip ekranla gelen ilk telefonu. Durum bu şekilde olunca da Google'ın özel duvar kağıtları üretmesi çok normal diyebiliriz. Bu yeni ekrana göre tasarlanmış duvar kağıtlarının kullanıcıları memnun edeceği düşünülüyor.

Pixel 4a, orta düzeyde bir telefon için gayet güçlü bir işlemci olan Qualcomm Snapdragon 730 ile güçlendirilecek. Snapdragon 730 işlemciye 6 GB RAM ve 128 GB dâhili depolama alanı eşlik edecek. 2340 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlüklü 5,81 inçlik OLED ekran da bu telefonda yerini alacak. Optik görüntü sabitleyici özelliğine sahip olan arka kameraysa 12,2 MP olarak kullanıcılara sunulacak.

İşte özel tasarlanmış duvar kağıtlarından bazıları:

Pixel 4a için özel olarak tasarlanmış duvar kağıtlarının tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Henüz kesin bir çıkış tarihi olmayan Pixel 4a, Vodafone'a göre 5 Haziran'da raflardaki yerini alacak. Cihazın şimdilik ortaya çıkan duvar kağıtları bu şekilde olsa da cihaz henüz ortaya çıkmamış duvar kağıtları veya canlı duvar kağıdıyla birlikte gelebilir.