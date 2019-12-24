Google Play Hizmetleri Nedir, Silerseniz Ne Olur?

Google Play Hizmetleri her Android telefona yüklü olan, işletim sisteminin en büyük destekçilerinden biri diyebileceğimiz bir uygulama. Peki Google Play Hizmetleri nedir? Neden her Android telefonda var?

Android işletim sistemi yüklü akıllı telefonların hepsinde Google Play Hizmetleri isminde bir uygulama yer alır. Ancak bu uygulama ne açılabilir, ne de kullanıcı tarafından kullanılabilir. Hatta uygulamanın üstüne basılabilecek bir kısayolu bile olmaz. O yüzden bu uygulamanın ne olduğunu merak ediyor olabilirsiniz.

Aslına bakarsanız bu uygulama Android cihazınızı bir arada tutan en önemli yapı taşı. Şimdi dilerseniz bunu nasıl yaptığına, eğer silerseniz telefonunuzda ne gibi yan etkileri olacağına yakından bakalım. Önce uygulamanın tam olarak ne işe yaradığını açıklayacağız.

Google Play Hizmetleri nedir, ne işe yarar?

Google Play Hizmetleri ismi verilen sistem, Google’ın Android 4.3 sürümünü piyasaya sürmesiyle hayatlarımıza girdi. Ancak Android Lollipop ve Android Marshmallow sürümlerinde yapılan güncellemelerle iyiden iyiye büyümeye başladı. Günümüzde en yaygın kullanılan Android sürümlerinden birisi olan Android 9.0 Pie ile de Google Play Hizmetleri Android platformunun en değerli parçalarından birisi hâline geldi.

Sistem her ne kadar bir uygulama olarak geçse de bildiğimiz uygulamalarla aynı mantıkta işlemiyor. Örneğin herhangi bir uygulamayı açabiliyorken, Google Play Hizmetleri’ni açamıyoruz. Çünkü tüm Android telefonlara önyüklü olarak gelen bu uygulamanın amacı, sıradan bir uygulamanın amacıyla aynı değil. Ancak buna rağmen düzenli olarak güncellemeler alıyor, verilmesi gereken tonla izin istiyor.

Google Play Hizmetleri’nin istediği izinlere örnekler vermemiz gerekirse, kısa mesajlara erişim ve kontrol, hassas veri girdilerine erişim, tüm Google uygulamalarında oluşan girdilere erişim gibi maddeler sayabiliriz. Yani Google Play Hizmetleri için direkt olarak Android işletim sistemine bağlı olarak çalışan bir uygulama diyebiliriz. Peki bu uygulama neden bu kadar fazla izin istiyor? Neden telefonla bu kadar haşır neşir olmaya çalışıyor? Google Play Hizmetleri için bir API (Application Programming Interface - Uygulama Programlama Arayüzü) paketi diyebiliriz. API, uygulamaların farklı uygulamalarla iletişime geçmesini kolaylaştırarak geliştiricilere yardımcı olan bir sistem. Google da kendi API sistemini geliştirerek, Google uygulamalarını güncellemek için yeni bir Android sürümü bekleme zorunluluğunu ortadan kaldırdı.

Yani sistem, Android platformunda kuralları baştan yazdı. Bu argümanı destekleyecek en büyük örneklerden birini verelim. Google Play Hizmetleri geliştirilmeden önce, Android telefonlarda bulunan Google Haritalar uygulaması yalnızca yeni Android sürümleriyle güncellenebiliyordu. Google yeni Android sürümünü çıkardığı zaman her telefon üreticisinin yeni sürümünü kendi arayüzüyle birleştirip piyasaya sürmesi bekleniyordu.

Telefon üreticilerinin yeni Android sürümlerini tüm telefonlarına dağıtmaya başlaması uzun zaman alabiliyor. O yüzden Google Haritalar gibi önyüklü gelen uygulamaların güncel kalmaları zorlaşıyordu. Geldiğimiz noktada ise Google Play Hizmetleri aracılığıyla Google, Haritalar uygulamasını ne zaman isterse o zaman güncelleyebiliyor. Tabii bu uygulamalara Google Play Store’un da aralarında bulunduğu diğer Google uygulamaları da dahil.

Google da geliştirdiği sistemin ne kadar değerli olduğunun farkında. Bu yüzden ilk zamanlar devre dışı bırakılabilen bir sistem olsa da günümüzde tam olarak devre dışı bırakmak sıradan bir kullanıcı için pek mümkün değil. Çünkü Google Play Hizmetleri geliştikçe Android işletim sistemli telefonlarda bulunan uygulamalar bu sisteme daha fazla ihtiyaç duyar hâle geldi. Bunun sonucu olarak da artık devre dışı bırakıldığı zaman çoğu uygulama düzgün bir şekilde çalışmıyor.

Google Play Hizmetleri’ni silerseniz ne olur?

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Google Play Hizmetleri geçen zamanla birlikte Android işletim sisteminin olmazsa olmazı hâline geldi. O yüzden silmeye çalışmak telefonunuzun çoğu hizmetinden faydalanamayacağınız anlamına geliyor. Bu hizmetlere verebileceğimiz örnekler arasında kısa mesajlardan tutun, Google Play Store gibi tüm Google uygulamaları bulunuyor.

Zaten bu sebeplerden dolayı root işleminden geçmemiş bir telefonda uygulamayı silmek mümkün değil. Hatta root attıktan sonra bile uzun bir mesai harcamanız gerekebiliyor. Yani telefonunuz bu uygulamaya ihtiyacı olduğunu biliyor. Dolayısıyla silmenize engel olabilmek için elinden geleni yapıyor. Silmeniz durumunda Google tarafından sunulan hiçbir uygulamayı kullanamayacağınızı düşünürsek bu inadında haklı olduğunu söyleyebiliriz.

Gelelim diğer bir seçeneğe. Eğer Google Play Hizmetleri olmadan telefonunuzun nasıl bir durumda olacağını merak ediyorsanız root atmadan deneyebileceğiniz bir şey var. “Ayarlar”da bulunan “Uygulamalar” menüsünde Google Play Hizmetleri’ni bularak devre dışı bırakabilirsiniz. Ancak olası sonuçların neredeyse hepsi telefonunuzun düzgün bir şekilde çalışmasına engel olacağı için böyle bir şeyi kesinlikle yapmamanızı öneriyoruz.

Eğer root işleminden geçmiş bir telefonunuz varsa Lineage OS gibi çok kullanılan özel ROM’lardan kurarak Google uygulamalarına bağımlı kalma zorunluluğunuzu ortadan kaldırabilirsiniz. Ancak özel ROM kurulu olmayan bir akıllı telefon, Google tarafından geliştirilmiş uygulamalar olmadan, bir tuğladan çok da farkı olmayan bir cihaz hâline gelecektir.

Google Play Hizmetleri APK olarak indirilebiliyor mu?

Android cihazlarda çalışan her uygulama gibi Google Play Hizmetleri de APK dosyası olarak indirilebiliyor. Yani telefonunuzda ters giden bir şeyler sonrasında Google Play Hizmetleri kullanılamaz hâle gelirse APKMirror ve APKPure gibi güvenilir APK sitelerinden uygulamayı telefonunuza indirip kurabiliyorsunuz.

Google Play Hizmetleri’nin olabildiğince basit bir şekilde ne olduğuna, silerseniz veya devre dışı bırakırsanız neler olabileceğine yakından baktığımız yazımızın sonuna geldik. Umarız aklınızdaki soru işaretlerini giderebilmişizdir. Eğer aklınıza takılan bir soru varsa bunu yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.