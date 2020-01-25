Google, İnsanları Reklamlara Tıklamaya Nasıl İkna Etti?

Son dönemlerde çevrimiçi ortamdaki aramalarınızda internet sitelerine giderken sitelere daha çok Google Ads aracılığıyla giriş yaptığınızı fark etmişsinizdir. İnternet ortamındaki reklamların ardındaki en büyük isim olan Google, aslında geride bıraktığımız süreçte biz kullanıcıları reklamlar konusunda ciddi bir psikolojik deneye tabi tuttu. Gelin "Google, bizleri reklamlara tıklamaya nasıl ikna etti?" sorusuna birlikte yanıt arayalım.

Dijital reklamcılık sektöründe dünya genelinde başı çeken şirket olan Google, arama motoru da dâhil olmak üzere sahip olduğu platformlarda sürekli olarak değişimler gerçekleştiriyor. Bu değişimlerin son yıllarda reklam odaklı olması, kullanıcıların ve konunun uzmanlarının dikkatini çekiyor.

Google arama motorunda bir arama yaptığınızda çoğu zaman en üst kısımda çıkan internet sitesi, aslında gitmek istediğiniz sitenin Google Ads ile yönlendirilen bir kopyası oluyor. İnternet kullanıcıları da son dönemde gittikleri sitelerde Google Ads yönlendirmesinin artmış olmasını fark etmiş durumdalar. Peki Google, kullanıcıları bu reklam bağlantılarına tıklamaya nasıl ikna etti? İşte bu soruya yanıt olabilecek bazı tespitler.

İlk adım: 'Arama sonuçlarına logo eklemek'

Google'ın internet sitelerinin logolarını arama sonuçlarına taşıması, aslında ilk başta zararsız bir hamle gibi görünüyordu. 16x16 piksellik bu logolar, 'favicon' olarak isimlendirilmişti. Bazı uzmanlara göre bu hamle, Google'ın arama sonuçlarını iyileştirmesi için değil, biz kullanıcıların bazı şeyleri görmezden gelmeye alışması için atılmış bir adımdı. Bunu bilimsel bir çalışmayla örneklendirebiliriz. Örneğin aşağıdaki videoyu açın ve beyaz tişört giymiş kişiler arasında kaç adet pas alışverişi gerçekleştiğini saymaya çalışın. Sonuçları ise videodan sonraya saklıyoruz.

Videonun sonlarında da söylendiği gibi insanların %50'si pas alışverişini takip ederken aslında videodaki gorili fark edemiyor. Uzmanlara göre Google'ın yaptığı bu değişiklik de bu videodaki deneye oldukça benziyor. İnternet kullanıcılarının beyinleri artık oraya yerleştirilen ikonları otomatik olarak görmüyor. Bu da oradaki şeyleri aslında görmezden gelmeye alışmış olduğumuz anlamına geliyor. Peki bu alışkanlık Google'ın ne işine yaradı? Sorunun yanıtı ikinci başlıkta yer alıyor.

İkinci adım: 'Reklamları kör noktaya yerleştirmek'

İlk adımda bir şeyleri görmezden gelmeye alıştığımızı açıklamıştık. Görmezden gelmeye alıştığımız şeyin yerine yukarıdaki görselde neyin geldiğini net bir şekilde görebilirsiniz. Bir sitenin reklam olup olmadığını gösteren yer, 'favicon'un kullanıldığı yer ile tamamen aynı. Dolayısıyla aslında Google, bu hamlesiyle reklamları adeta kör noktaya yerleştirdi. Böylece kullanıcılar, ulaşmak istedikleri siteye girerken aslında 'en popüler arama sonucuna tıkladıklarını sanıp' farkında olmadan reklamlara tıklamaya başladılar.

Teknoloji devinin uyguladığı bu strateji, araştırma şirketleri tarafından da incelendi ve reklama tıklama oranlarının %4'ten %10,5'e yükseldiği görüldü. Google'ın arama sonuçlarındaki eski ve yeni tasarımları karşılaştıran ekran görüntüsünü aşağıdan inceleyebilirsiniz.

~Soldaki eski tasarım, sağdakiyse yeni tasarım

Arama sonuç sayfasında yapılan tasarım değişikliğinin insanların reklamlara tıklaması üzerindeki etkisini net olarak yansıtan bu strateji, yazımızın başında da dediğimiz gibi Google'ın ciddi bir psikolojik deney uyguladığını gösteriyor. Bu noktada "Google, bizleri reklam tıklamaya nasıl alıştırdı?" sorusuna yanıt aradığımız yazımızın sonuna geliyoruz. Siz de konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.