Google Stadia, Chrome'da 4K Çözünürlük Sunmaya Başladı

Google, Stadia'ya yeni özellikleri yavaş ancak kararlı bir şekilde getirmeye devam ediyor. Stadia kullanıcıları, artık Chrome üzerinden 4K çözünürlükte oyun oynayabiliyorlar.

Google, oyun akış hizmeti Stadia için vadettiği yeni özellikleri yavaş yavaş sunmaya devam ediyor. Stadia kullanıcıları artık Chrome'da oyunları 4K çözünürlükte oynayabiliyor. Şimdiye kadar, sadece Chromecast Ultra'ya sahip olan kullanıcılar oyunları 4K çözünürlükte oynayabiliyorlardı.

Stadia kullanıcılarının oyunları 4K çözünürlükte sorunsuzca oynayabilmeleri için yüksek hızlı ve kararlı bir internet bağlantısına sahip olmaları gerekiyor. Stadia oyuncuları, oyunları 4K'da oynayıp oynayamayacağını kontrol cihazındaki Stadia düğmesiyle veya klavyedeki Shift + Tab tuşlarına basarak 'Connection' (Bağlantı) kısmından kontrol edebiliyorlar.

Stadia kullanıcıları şu ana kadar Grid, Mortal Kombat 11 ve Assassin's Creed Odyssey gibi oyunları 4K olarak oynayabiliyor. Ayrıca 4K desteğinin tüm kullanıcılara gelmediği de görülüyor. Google'ın 4K desteğini yalnızca 1440p ekrana sahip kullanıcılara vermiş olabileceği düşünülüyor.

Oyuncuların Stadia'da 4K oyunların keyfini çıkarabilmeleri için aylık 9,99 dolara Stadia Pro abonesi olmaları gerekiyor. Google, Stadia'ya yakında ücretsiz hizmet planı, YouTube'da yayın, aile oyun paylaşımı gibi özellikler de getirmeyi planlıyor.