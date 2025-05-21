Kod yazabilen araçların sayısı giderek artıyor. Google'ın yeni kod yazma ve tasarım oluşturabilme aracı olan Stitch, gerçekleşen I/O 2025 etkinliğinde tanıtıldı.

Kodlama dendiğinde artık yapay zekâlar ana mihenk taşı hâline geldi ve Google da bu alanda sessiz kalmayarak I/O 2025 etkinliğinde yapay zekâ destekli yeni kodlama aracı Stitch’i tanıttı.

Stitch, geliştiricilerin birkaç kelimeyle ya da bir görselle web ve mobil uygulama arayüzleri oluşturmasına yardımcı oluyor. Ayrıca bu tasarımlar için HTML ve CSS kodlarını da üretiyor. Kullanıcılar, Stitch’i kullanırken Google’ın Gemini 2.5 Pro ya da Gemini 2.5 Flash modellerinden birini seçebiliyor.

Stitch, hem kodlama hem arayüz tasarımı yapabiliyor

Kodlama alanında bir dizi yapay zekâ daha gördük. Anysphere, Cognition, Windsurf gibi firmalar bunlardan yalnızca birkaçı. Geçtiğimiz günlerde OpenAI da “Codex”i tanıtmış, Microsoft ise GitHub Copilot’a güncellemeler getirmişti.

Stitch, bazı rakiplerine göre daha sınırlı olsa da özelleştirme seçenekleriyle öne çıkıyor. Tasarımlar Figma’ya aktarılabiliyor ve geliştiriciler kod üzerinde değişiklik yapabiliyor. Google Ürün Müdürü Kathy Korevec, Stitch’in “kodlama tasarıma başlamak için kolay bir yer” olduğunu söylüyor ve herkesin kendi fikirlerini uygulamaya dökmesini daha erişilebilir hâle getirmek istediklerini belirtiyor.

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