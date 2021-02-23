Kullanıcıların gündemini kendi aramaları üzerinden keşfetmenizi sağlayan Google’ın ücretsiz arama keşif aracı Google Trendler sayesinde çevrimiçi dünyaya çok daha hakim olabilirsiniz. Özellikle çevrimiçi içerik üreticilerini yakından ilgilendiren Google Trendler nedir, ne işe yarar gibi merak edilen soruları yanıtladık.

Tarih boyunca her zaman kamuoyu gündemini oluşturan bazı iletişim araçları vardı. Önce gazete, daha sonra radyo, ardından televizyon ve son olarak internet. Diğer iletişim araçlarının oluşturduğu gündemi takip etmek oldukça kolaydı ancak internetin yaygınlaşması ile birlikte neredeyse her kullanıcının kendi tercihleri doğrultusunda bir gündemi ve ona özel trend konuları oldu.

Google tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak herkesin kullanabileceği bir arama keşif aracı olan Google Trendler, internetin bilinmez sır perdesini biraz aralamaya yardımcı oluyor. Her kullanıcının gündeminin ne olduğunu tam olarak bilmek mümkün olmasa bile Google Trendler istatistikleri sayesinde, Google arama motoru üzerinden arama yapılan en popüler kelimeleri ve bu aramalar ile ilgili farklı istatistikleri öğrenebilirsiniz.

Google Trendler (Google Trends) nedir?

Dünyanın en popüler arama motorlarından biri olan Google tarafından geliştirilmiş bir arama keşif aracı olan Google Trendler, kullanıcılarına diğer kullanıcıların yaptığı aramalar hakkında önemli istatistikler sunuyor. Arama yapan kişilerin anonim olarak görüldüğü bu istatistiklerde arama yapılan popüler kelimeleri, tarihlere göre gündemi, arama yapılan şehirleri hatta tarih ve saat detaylarını bile görebiliyorsunuz.

Google Trendler tamamen ücretsiz bir araçtır. Bir nevi, Google’ın amme hizmeti diyebiliriz. Kullanıcılarından elde ettiği anonim verilerin en azından bir bölümünü diğer kullanıcılarla paylaşıyor. Bu istatistikler, çevrimiçi içerik üreticileri için bulunmaz nimetlerdir.

Google Trendler ne işe yarar?

Örneğin bir internet siteniz ya da blogunuz var ve kullanıcıların aktif olarak yayınlarınıza ulaşmasını istiyorsunuz. Bunun için yapabileceğiniz pek çok değerli çalışma var ancak en önemlisi Google gibi popüler bir arama motorunu kullanan kişileri kendi internet sitenize ya da blogunuza çekebilmektir.

Bu noktada Google Trendler istatistikleri devreye giriyor. Sizin içeriklerinizde geçen anahtar kelimeler ile ilgili arama istatistiklerini incelediğiniz zaman ya da o dönemde trend olan anahtar kelimeleri keşfettiğiniz zaman içeriklerinizi buna göre yönlendirebilir ve Google kullanıcılarının sizi keşfetme ihtimalini artırabilirsiniz.

Google Trendler istatistikleri ilgili yapabileceğiniz diğer önemli bir çalışma ise Google reklamlarını düzenlemektir. Örneğin, hizmet sektöründesiniz ve sektörünüze olan ilginin ne zaman artacağını merak ediyorsunuz. Hemen Google Trendler üzerinden sektörünüz ile ilgili aramaların hangi tarih ve saat aralıklarında yapıldığını keşfedin ve insanların tam da ilgi duyduğu anlarda onların gönlünü fethedecek reklamlar sunun.

Google Trendler nasıl kullanılır?

Buradan Google Trendler internet sitesini açın. İlk olarak ülke seçimi yapın çünkü Google Trendler üzerinden internete erişimi olan tüm ülkelere ait Google arama verilerini keşfedebiliyorsunuz. Ülke seçimi yaptıktan sonra, Türkiye diyelim, Türkiye’de kullanıcıların Google üzerinden yaptıkları aramaların genel bir tablosunu ana sayfa üzerinden görebilirsiniz.

Ana sayfa üzerinden yıllara göre trendleri ve o günün son trendlerini görebilirsiniz. Başlıklara tıklayarak dilediğiniz istatistik ayrıntılarına ulaşabilirsiniz. Elbette, ana sayfa üzerinden en güncel trendler hakkında detaylı olmayan bilgiler elde edersiniz. Asıl en önemli verileri ise arama çubuğu üzerinden elde edersiniz.

Arama çubuğuna sektörünüz ile ilgili bir kelime yazın ve aratın. Arama sonucu sayfasında karşınıza; bu kelimenin trend olma dönemleri, en çok arama yapılan şehirler, tarihe ve saate göre arama istatistikleri ve aradığınız kelime ile ilgili sorgular çıkacak. Tek bir kelime üzerinden son derece detaylı istatistiklere ulaşmanız mümkün.

Google Trendler üzerinden farklı kelimelerin arama istatistiklerini karşılaştırmanız da mümkün. Örneğin beş farklı ilgili sorgunun yıllara ya da aylara göre olan arama istatistiklerini karşılaştırabilirsiniz. Elde edilen veriler, yakın tarih çalışmalarında bile kullanılabilir.

Google Trendler nasıl efektif kullanılır?

Hitap etmek istediğiniz kitleye yani Google üzerinden arama yapan kullanıcılara ait en önemli veri yani bu kullanıcıların istedikleri şeylerin ne olduğu bilgisi elinizde var. Ne yapmalısınız?

Elbette, onlara tam olarak istediklerini vermelisiniz. Örneğin, güncel haberlerin yayınlandığı bir internet siteniz var. Dikkat etmeniz gereken Google Trendler istatistikleri, en güncel olanlardır. O gün için gündem neyse konu ile ilgili araştırma yapmalı ve kullanıcıların aradığı kelime ilgili merak ettikleri tüm bilgileri içerik olarak onlara sunmalısınız.

Eğer güncel içeriklerden ziyade daha kalıcı makalelerin olduğu bir internet siteniz varsa sizin de işinize ilgili sorgular bölümü yarayacak. Anahtar kelimesi belirlenmiş bir makalenin daha çok ilgili kullanıcıya ulaşması için ilgili sorgular bölümündeki benzer aramaları inceleyin ve makale içerisinde bu kelimeler ile ilgili bölümlere de yer vererek, diğer kullanıcıların da sizi keşfetmelerini sağlayın.

Gelelim Google reklamlarına. Örneğin, reklam vermek istediğiniz ürün ya da hizmetlere yönelik aramalar Eylül ayında yapılıyorsa sizin Aralık ayında büyük bütçeli reklamlar vermenize gerek kalmaz. Eylül ayı öncesi ve sonrası için yapılan bir reklam kampanyası ile kullanıcıların tam da sizin ürün ya da hizmetinize ilgi duyduğu dönemde sizi keşfetmelerini sağlayabilirsiniz.

Google Trendler hakkında son notlar:

Eğer hitap ettiğiniz kitle farklı arama motoru kullanıcıları ise elde ettiğiniz veriler yanıltıcı olabilir.

Buradab elde ettiğiniz verilere dayalı reklam kampanyaları farklı platformda planladığınız geri dönüşü sağlamayabilir.

Trendler'de günün trend listesindeki aramaların saatlik olarak değişebileceğini unutmayın.

saatlik olarak değişebileceğini unutmayın. Daha uzun soluklu çalışmalar için anahtar kelimenin aylık hatta yıllık istatistiklerini incelemenizde ve buna uygun bir proje geliştirmenizde yarar var.

Google Trendler istatistikleri ile sosyal medya platformlarının gündeminin çoğu zaman neredeyse ilgisizdir .

. Google Trendler üzerinden elde ettiğiniz istatistiklere dayalı olarak sosyal medya kampanyaları oluşturmak her zaman başarılı sonuç vermiyor.

Google üzerinden yapılan aramalar hakkında detaylı istatistikler keşfedebileceğiniz Google Trends nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve dikkat çeken noktalarını anlattık. Eğer bir çevrimiçi içerik üreticisiyseniz, Google Trends verilerini önemsemeniz ve düzenli olarak incelemenizde yarar var.