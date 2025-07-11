Google'ın Gemini'a entegre metinden video üreten yapay zekâ aracı Veo 3, bomba bir yetenek kazandı. Yapay zekâ, artık bir fotoğrafı videoya dönüştürebilecek. Üstelik buna ses de eklenebilecek.

ABD merkezli teknoloji devi Google, üretken yapay zekâsı Gemini ile entegre çalışan Veo 3 ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Şirketin açıklamasına göre metinden video üretme aracı, artık bir fotoğraf üzerinden de video oluşturabilecek. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde oldukça dikkat çekici bir Veo 3 deneyimi yaşamış olacaklar.

Google Veo 3, internet kullanımında yeni bir sayfa açtı. Veo 3'ün kısmen ücretsiz olarak bile kullanılması ile sosyal medya platformları, yapay zekâ ile üretilmiş videolarla dolup taştı. Hatta Instagram gibi platformlarda sadece bu teknolojiyle üretilen paylaşımlar yapan hesaplar bile açıldı. Veo 3'ün Gemini'daki yeni özelliği, yapay zekânın ürettiği videolara boyut atlatmış olacak.

Ses eklemesi bile yapılabilecek!

Google'ın resmî açıklamasına göre kullanıcılar, Gemini'a eklenen "photo-to-video" özelliği sayesinde yapay zekâya bir fotoğraf ekleyecekler. İkinci aşamada ise bu fotoğrafın nasıl bir video hâline getirileceği anlatılacak. Kullanıcılar, isterlerse bu videolara ses de ekleyebilecekler. Google'ın açıklamasına göre photo-to-video özelliği ile 8 saniyeye kadar videolar oluşturulabilecek.

Google'ın yeni özellik için hazırladığı bir video:

Google Gemini'a entegre edilen yeni özellik, küresel çapta erişime açılmış durumda. Bu özellikten faydalanmak isteyen kullanıcıların, Google AI Ultra veya Google AI Pro aboneliğini satın almış olması gerekecek. Bu arada; photo-to-video özelliğinin Gemini'a ek olarak Google Flow platformu aracılığıyla da kullanılabileceğini belirtelim.