Ankara'da bulunan Gordion Antik Kenti, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne eklendi. Türkiye'nin listedeki varlıkları 20'ye çıkmış oldu. Kültür ve Turizm Bakanı, bir sürprize daha hazır olmamız gerektiğini söyledi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan ve tarihleri MÖ 1200'lü yıllara dayanan Friglere başkent olan Gordion Antik Kenti, UNESCO tarafından "Dünya Mirasi Listesi"ne alındı. Böylelikle Türkiye, Dünya Mirası Listesi'ndeki varlığını 20'ye çıkartmış oldu.

Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen 45. UNESCO Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan kararla Gordion Antik Kenti'nin korunmasına karar verildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapılan açıklamada, "Ankara’mızın eşsiz kültür varlıklarından biri olan Gordion Antik Kenti ‘Dünya Mirası’ oldu." ifadelerine yer verildi.

"Dünyanın en uzun süre yerleşim gören nadir alanlarından bir tanesi"

Gordion Antik Kenti Friglere başkent olmuş olsa da buradaki yerleşim daha eskiye dayanıyor. İlk kez MÖ 2500'lü yıllarda Erken Bronz Çağı döneminde insanların yerleştikleri tahmin edilen antik kent, yıllar boyunca birilerine ev sahipliği yaptı. Hatta Gordion Antik Kenti'nin hemen bitişiğinde olan Yassıhöyük, bugün bile insanlara ev sahipliği yapıyor. Hal böyle olunca Gordion, dünyanın en uzun süre yerleşim gören nadir alanlarından bir tanesi olarak lanse ediliyor.

UNESCO'dan bir sürpriz daha gelebilir

Mehmet Nuri Ersoy tarafından yapılan açıklamada, UNESCO'dan Türkiye için bir sürpriz daha gelebileceği belirtildi. "UNESCO’dan yeni bir müjde daha bekliyoruz. Anadolu’nun ahşap destekli camilerinden de almayı beklediğimiz güzel haberle inşallah Dünya Mirası Listesi’ndeki sayımızı daha da artıracağız. Hayırlı olsun.” diyen Bakan Ersoy, aynı listeye eklenmesi beklenen yer ile ilgili detay vermedi.