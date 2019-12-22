Gordon Murray, T50 Otomobilini Alpine 110 İle Karşılaştırdı

Artık bir efsane haline gelen McLaren F1 aracının tasarımcısı olan Gordon Murray, kullanıcıyla buluşturmayı planladıkları yeni T50 hiper otomobilini Alpine 110 ile karşılaştırdığını söyledi.

Gordon Murray tarafından tasarlanan ve yakın zamanda kullanıcıya sunulması planlanan T.50 hiper otomobil, tam anlamıyla rakipsiz olacak gibi görünüyor. Gordon Murray, aynı zamanda efsane haline gelen McLaren F1 otomobilinin de tasarımcı koltuğunda yer alıyordu. Murray, CarThrottle’a yaptığı açıklamada yeni aracını mevcut hiper otomobillerle kıyaslamak yerine Alpine A110 model otomobili ile karşılaştırmayı tercih ettiğini söyledi.

Alpine A110 aracı, bir spor arabanın mükemmelliğe ulaşması için sahip olması gereken temel özelliklerin tamamına odaklanıyor

Murray, CarThrottle’a yaptığı açıklamalarda A110 model aracı için söyleyecek tek bir kötü söz bulamadı. Murray, “Yalnızca bir sene önce Alpine A110 model bir araç satın aldım ve şunu söylemeliyim; Lotus Evora’dan bu yana yaşadığım en iyi sürüş deneyimi oldu ve genel özellikleriyle şu ana kadar sürdüğüm en iyi araç. Lotus Evora, Alpine A110 modelinden önce listemin başında yer alıyordu. Sahip olduğum A110 aracını yaklaşık iki ay boyunca yakından inceledik ve kıyaslamalarda bulunduk. Aracın hiçbir kusuru yok. Bir spor arabanın temelde sahip olması gereken her şeye sahip” açıklamasında bulundu.

Alpine A110 model araçtan kısaca bahsetmek gerekirse; Alpine A110, 2017 yılında orta sınıf bir spor araba olarak kullanıcıya sunuldu. Aracın en önemli önceliği ise hafif olması ve bu nedenle yaklaşık olarak 1100 kg ağırlığa sahip. Murray’in de belirttiği gibi, A110 model aracın temel prensibi oldukça basit; şaseyi olabildiğince kullanışlı bir hale getirmek ve araba sürüşünü kolaylaştırmak için sıkı temeller atmak.

Yeni T.50 model aracın hiper otomobillerin yapabileceklerinin sınırlarını zorlaması bekleniyor. Fakat herkes tarafından sevilen ve benimsenen bazı F1 temellerinin de korunması umut ediliyor. Murray’in A110 spor arabası ile ilgili yorumlarına ve yaptığı kıyaslamalara bakacak olursak yeni aracın, otomobil severlerin yüzünü güldüreceği söylenebilir.