World Labs, 2D görsellerdeki mekânları içinde gezinebileceğiniz 3D dünyalara çeviren devrim yaratma potansiyeline sahip yeni yapay zekâ özelliğini tanıttı.

Yapay zekâ teknolojilerinin her gün bizi daha da fazla etkilediğini görüyorduk. Şimdi ise bu tarz araçlar arasına bir yenisi daha eklendi. World Labs isimli yapay zekâ şirketi, devrim yaratabilecek yeni bir özellik duyurdu.

Bu özellik, basitçe anlatacak olursak 2 boyutlu fotoğraflardan 3 boyutlu ortamlar oluşturabiliyor. Yani bir görseldeki mekânı, 3 boyutlu hâlde görebiliyorsunuz.

Görsellerdeki her ortamı 3 boyutlu hâle getirebiliyorsunuz

World Labs’in yeni özelliği için gereken tek şey, referans olacak bir 2 boyutlu fotoğraf. Çok kısa sürede görseldeki ortamları içinde gezinebileceğiniz çok detaylı 3 boyutlu bir ortama çeviriyor. Bu da ünlü ressamların resimlerinden kendi hayatınızdaki fotoğraflara kadar birçok görseli 3 boyutlu gerçekçi ortamlara dönüştürebileceksiniz demek.

Şirket, günümüzdeki video ve görsel üretme araçlarının yaşadığı sorunlardan yeni özelliğinde kaçınmaya çalıştığını belirtmiş. Örneklere baktığımızda da bazı küçük sorunlar olmasına rağmen genel anlamda çok başarılı sonuçlar çıktığını görebiliyoruz. Ayrıca isterseniz 3D versiyonlara efektler de ekliyor.

Bu tarz bir araç; film, video oyunu ve simülatör oluşturma gibi alanlarda çok büyük etkilere sahip olabilir. Özellikle de video oluşturma araçlarıyla birleştirildiğinde çok işe yarayacağını düşünebiliriz. Animasyon stüdyolarının da çok daha kolay bir şekilde sahneler oluşturmak için bu araçlardan yararlanabileceğini söylemek mümkün.

World Labs’in yeni özelliği henüz herkes için kullanıma sunulmuş değil. Ancak şirketin buradan ulaşabileceğiniz internet sitesinden bir demosuna erişebilirsiniz.