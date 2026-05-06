ChatGPT'nin Yeni Varsayılan Modeli Olacak GPT 5.5 Instant Duyuruldu: Neler Sunuyor?

OpenAI, ChatGPT'nin yeni varsayılan modeli olacak GPT-5.5 Instant'ı duyurdu. Peki bu model neler sunuyor?

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

OpenAI, dünyanın en çok kullanılan yapay zekâ aracı olan ChatGPT’ye düzenli olarak güncellemeler getiriyor ve onu çok daha gelişmiş hâle getiriyordu. 5 Mayıs itibarıyla da böyle bir gelişme yaşandı. OpenAI, ChatGPT’de kullanılan varsayılan yapay zekâ modelinin değiştiğini açıkladı.

Şİrket tarafından yapılan açıklamalarla birlikte GPT-5.5 Instant ismi verilen yepyeni bir modelduyuruldu. Bu modelin ChatGPT'nin varsayılan modeli olan GPT-5.3 Instant'ın yerini alacağı belirtilti. GPT 5.5 geçen ay piyasaya sürülmüştü. Bu model ise onun yeni bir versiyonu olarak geliyor.

GPT 5.5 Instant neler sunuyor?

OpenAI tarafından yapılan açıklamalara göre kullanıcıların ChatGPT’yi açtıklarında direkt kullanacakları varsayılan model olacak GPT 5.5, önceki modelin düşük gecikme süresini korurken hukuk, tıp ve finans gibi hassas alanlarda yanılsamayı azaltıyor. AIME 2025 matematik testinde 81,2 puan aldığı da belirtilmiş. Karşılaştırma yapacak olursak önceki model 65,4 puan almıştı.

Öte yandan çok modlu akıl yürütme kıyaslama testinde de selefini geride bırakarak 76 puan elde etti. Bu sürümde özellikle bağlam yönetimine vurgu yapılıyor. GPT-5.5 Instant, arama aracını kullanarak geçmiş konuşmalara, dosyalara ve Gmail'e geri dönerek size daha kişiselleştirilmiş yanıtlar verebiliyor. Bu özellik, web'deki Plus ve Pro kullanıcıları için kullanılabilir olacak ve sonrasında mobil cihazlara da gelecek. Şirket, önümüzdeki haftalarda özelliği ücretsiz, Go, Business ve kurumsal kullanıcılara da getireceğini belirtmiş.

Kısacası GPT 5.5 modeli, ChatGPT’yi çok daha akıllı ve net hâle getirirken kullanıcılara daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmayı başarıyor.

23 Yaşındaki Genç, ChatGPT ile Matematikçilerin 60 Yıldır Çözemediği Bir Erdös Problemini Çözdü

Anthropic'in Düzenlediği Claude Code Hackathon'unu Bir Türk Kazandı! İşte Geliştirdiği Sistem

Yapay Zekâ Ajanı, Bir Yazılım Şirketinin Tüm Veri Tabanını ve Yedeklerini Sildi

1930'dan Sonrasını Bilmeyen "Cahil" Yapay Zekâ Geliştirildi: İnterneti, iPhone'u, Sosyal Medyayı Bilmiyor

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Gemini AI En Gerçekçi Fotoğraf Promptları

1 Trilyon Parametreli Yapay Zeka Modeli DeepSeek V4 Tanıtıldı

ChatGPT, Yeni Kullanıcı Bulamıyor: Büyüme durdu, Gözler Halka Arzda

