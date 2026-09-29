IP Santralden Wi-Fi’a: Grandstream UCM6300, Wave, GDMS ve GWN Ne Sunuyor?

Grandstream Türkiye’nin UCM6300, Wave, GDMS ve GWN ürünleri bu parçaları farklı katmanlarda tamamlıyor. Peki hangi teknoloji hangi ihtiyaca karşılık geliyor?

Kurumsal iletişim altyapısı artık yalnızca masa telefonlarından oluşmuyor. IP santral, mobil iletişim, merkezi cihaz yönetimi ve kablosuz ağ aynı sistem içinde çalışmak zorunda. Grandstream Türkiye’nin UCM6300, Wave, GDMS ve GWN ürünleri bu parçaları farklı katmanlarda tamamlıyor. Peki hangi teknoloji hangi ihtiyaca karşılık geliyor?

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Bir şirket yeni şube açtığında telefonları devreye almak, uzaktaki çalışanları sisteme bağlamak ve ofisin kablosuz ağını yönetmek ayrı işler gibi görünebilir. Ölçek büyüdükçe cihaz kurulumu, güvenlik ve merkezi yönetim BT ekibinin günlük iş yüküne dönüşür. Donanım tabanlı IP santral yapılarıyla santral işlevlerini internet üzerinden hizmet olarak sunan sanal santral modelleri aynı iletişim ihtiyacına farklı mimarilerle yaklaşır. TELPLUS İletişim Hizmetleri A.Ş. çatısı altında faaliyet gösteren Grandstream Türkiye ise UCM, GRP, GWN ve GDMS ürün ailelerini fiziksel iletişim ve ağ altyapısının farklı katmanları olarak konumlandırıyor.

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UCM6300 yalnızca çağrıları yönlendiren bir santral değil

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Mimarinin merkezinde UCM6300 serisi IP santral ürünleri bulunuyor. Seri; kurumsal görüşmeleri yönetmenin yanında sesli ve görüntülü toplantı, IVR, görüşme kaydı ve kullanıcı yönetimi gibi işlevleri destekliyor. Grandstream’in ürün bilgilerine göre belirli modellerde üçüncü taraf CRM ve otel yönetim sistemleriyle entegrasyona yönelik API desteği de mevcut. Kullanıcı ve eşzamanlı görüşme kapasitesi modele göre değiştiği için doğru UCM seçimi, altyapının ölçeğine göre yapılmalı.

Masaüstündeki GRP serisi IP telefonlar bu mimarinin uç noktalarını oluşturuyor. Çok sayıda cihazın devreye alındığı yapılarda desteklenen uç noktaların otomatik yapılandırılması ve uzaktan yönetilebilmesi, kurulum tarafındaki manuel işi azaltabiliyor. Burada cihaz seçimi kadar telefonun hangi santral yapısına ve hangi ağ koşullarına bağlanacağı da önem taşıyor.

Wave uzaktaki kullanıcıyı aynı iletişim katmanına taşıyor

Wave, UCM6300 ekosistemine masaüstü, web ve mobil cihazlardan erişim sunuyor. Kullanıcılar uygun yapılandırmada sesli ve görüntülü görüşme, toplantı ve ekip içi mesajlaşma işlevlerinden yararlanabiliyor. Böylece ofisteki IP telefon ile uzaktaki kullanıcının iletişimi aynı kurumsal altyapı çevresinde tasarlanabiliyor. Burada bir kavram ayrımı önemli: Wave ve UCM6300 uzaktan erişimi donanım tabanlı bir santral mimarisine taşırken, bulut santral modelinde santral işlevleri bulut üzerinden hizmet olarak sunuluyor. Hangi yaklaşımın kullanılacağı işletmenin donanım sahipliği, ölçek ve yönetim tercihine bağlı.

GDMS cihaz yönetimini merkezileştiriyor

İletişim altyapısı büyüdüğünde soru yalnızca kullanıcıların nasıl arama yapacağı değil, cihazların nasıl kurulup izleneceğidir. Grandstream Device Management System (GDMS), uyumlu Grandstream ürünlerinde bulut üzerinden kurulum, yapılandırma, izleme ve yazılım güncelleme araçları sağlıyor. Yönetim kapsamı cihaz ailesine ve kullanılan GDMS modülüne göre değişiyor; bütün ağ ve telefon işlevlerinin tek ekranda aynı biçimde bulunduğu varsayılmamalı.

UCM6300 serisinde güvenli önyükleme ve cihaza özgü sertifika gibi koruma özellikleri de bulunuyor. Ancak cihaz seviyesindeki güvenlik özellikleri; doğru ağ segmentasyonu, güncel yazılım ve uygun erişim politikalarının yerini almıyor. Kurumsal tarafta güvenlik, santral ve ağ mimarisinin birlikte ele alınması gereken ayrı bir tasarım konusu.

GWN ailesi ağ tarafını tamamlıyor

Grandstream’in çözümü telefon sisteminde bitmiyor. GWN ailesindeki access point, switch ve router ürünleri kablolu ve kablosuz ağ tarafını tamamlıyor. Grandstream Türkiye kataloğunda Wi-Fi erişim noktaları, Layer 2 switch ve Gigabit VPN router grupları yer alıyor. Bazı router modellerinde VPN, güvenlik duvarı ve çoklu WAN; bazı kablosuz modellerde ise Wi-Fi 6 desteği bulunuyor. Özellik seti ürüne göre değiştiği için model seçimi teknik gereksinim üzerinden yapılmalı.

Bu yapı, telefon trafiği ile veri ağının birbirinden kopuk iki satın alma kararı olarak ele alınmamasını sağlıyor. Yeni bir şubede santral, uç telefon, erişim noktası, switch ve router kapasitesi; kullanıcı sayısı, kapsama alanı, PoE ihtiyacı, güvenlik politikası ve beklenen trafik birlikte değerlendirilerek planlanabilir. Özellikle ses ve görüntü trafiğinin aynı ağdan geçtiği yapılarda doğru kapasite ve QoS tasarımı doğrudan kullanıcı deneyimini etkiliyor.

Türkiye'de proje tasarımı ve destek

Grandstream Türkiye, kendisini Grandstream’in Türkiye’deki Gold Partner distribütörü olarak tanımlıyor. TELPLUS İletişim Hizmetleri A.Ş.; orijinal ürün tedariki, proje kaydı, teknik ön satış desteği ve satış sonrası hizmetler sunduğunu belirtiyor. Bu yaklaşımda ürün seçimi; IP santral, uç cihaz, ağ altyapısı ve merkezi yönetim katmanlarının birlikte çalışacağı çözüm mimarisinin bir parçası olarak ele alınıyor.

Kurumsal iletişim altyapısında belirleyici olan yalnızca tek tek ürünlerin teknik özellikleri değil, seçilen bileşenlerin aynı senaryoda nasıl birlikte çalıştığı. UCM6300, Wave, GDMS ve GWN ürünleri de bu nedenle tüm ihtiyaçları tek cihazda toplamaya çalışmak yerine santral, kullanıcı erişimi, cihaz yönetimi ve ağ katmanlarını birbirini tamamlayacak şekilde konumlandırıyor.