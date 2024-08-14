Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, yeni yapay zeka modeli Grok-2'yi duyurdu. Henüz beta aşamada olan Grok-2, artık metinden resim de yapabiliyor.

Elon Musk'un sahibi olduğu X, Grok-2 ve Grok-2 mini adlı yeni yapay zeka modellerini beta sürümüyle kullanıma sundu. Grok-2, gelişmiş mantık yürütme yetenekleriyle öne çıkıyor ki bu, karmaşık komutlarda daha aklı başında yanıtlar almamızı sağlıyor. Ayrıca Grok artık X'te görüntü oluşturabiliyor. Ancak, şu an için Grok'a erişim yalnızca X Premium ve Premium+ kullanıcılarına sınırlı.

xAI'nin açıklamasına göre, Grok-2 ve Grok-2 mini şimdilik beta aşamasında kullanıcılara sunulmuş durumda. "Grok-2'nin önceki modelimiz Grok-1.5'ten büyük bir adım olduğunu duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Sohbet, kodlama ve mantık yürütme alanlarında sınırları zorlayan özelliklere sahip. Aynı zamanda, Grok-2 mini'yi de tanıtıyoruz; bu, Grok-2'nin küçük ama yetenekli bir versiyonu" şeklinde bir açıklama yaptı.

Grok-2, görüntü oluştururken pek bir sansür içermiyor

Aşağıdaki örneklerde de görebileceğiniz üzere Grok’un görüntü oluşturma özelliğinin, politik figürlerle ilgili görüntülerin oluşturulmasına karşı herhangi bir kısıtlama içermediği görülüyor. Grok'un bu görüntüleri oluştururken Black Forest Labs'in FLUX.1 modelini kullandığı belirtildi.

Bu arada Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI, bu modellerin geliştiriciler için bu ayın sonlarında kurumsal API üzerinden de erişilebilir olacağını da duyurdu.