GTA 5 Enhanced Edition için yayımlanan yeni iki mod, oyunun grafiklerini hiç olmadığı kadar üst seviyeye çıkarıyor.

Rockstar Games’in sevilen oyunu GTA 5, Enhanced Edition sürümüyle bugüne kadarki en iyi grafiklerine sahip olmuş olabilir ancak bu durum mod yapımcılarının çıtayı daha da yukarı taşımasına engel olmadı.

Eğer grafiğe bu denli önem veriyorsanız, Digital Dreams tarafından yayınlanan yeni bir video, oyunun grafiklerini daha da üst seviyeye çıkaran CoreFx ve Lively World adlı modların Enhanced Edition ile kusursuz bir şekilde çalıştığını gözler önüne seriyor.

GTA 5 Enhanced Edition grafik modu işte böyle görünüyor:

İlk olarak orijinal sürüm için geliştirilen bu iki mod, artık oyunun Enhanced Edition sürümünde de kullanılabiliyor ve GTA 6'yı beklemekten yorulduysanız, bu iki mod oyunun grafiklerini neredeyse GTA 6'ya yaklaştırıyor.

Hatırlayacağınız üzere Rockstar Games geçtiğimiz günlerde GTA 6'nın çıkış tarihini 26 Mayıs 2026'ya ertelediğini açıklamıştı. Keza ilk olarak yeni nesil konsollara çıkacak olan oyunun PC'ye gelmesi için de beklemek gerekeceğinden, bu yeni modlarla birlikte GTA 5'i bir süre daha yeni nesil grafiklerle oynayabilirsiniz.

Yayımlanan CoreFx ve Living World modlarının Patreon sayfalarına modların adına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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