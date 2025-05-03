GTA 6 bir kez daha ertelenir mi?

Eski bir Rockstar Games çalışanı, dün itibarıyla ertelenen GTA 6 ile ilgili konuştu. Eski çalışan, oyunun bir kez daha ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Video oyun dünyasının önemli isimlerinden Rockstar Games, dün bir açıklama yaptı ve milyonlarca oyunseverin beklediği GTA 6'nın ertelendiğini duyurdu. Şirketin açıklamasına göre GTA 6, 2026 yılında bizlerle buluşacak.

Peki GTA 6, diğer AAA oyunlarda da gördüğümüz gibi birkaç kez daha ertelenir mi? İşte bu sorunun cevabı ortaya çıktı. GTA 3, Vice City, San Andreas ve GTA 4 üzerinde çalışan eski bir Rockstar Games çalışanı, oyuncuların merak ettikleri konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

"Rockstar Games, bir kez daha ertelemez"

Konuyla ilgili olarak resmî X hesabı üzerinden açıklama yapan Obbe Vermeij isimli geliştirici, Rockstar Games'in GTA 6'yı bir kez daha ertelemeyeceğini söyledi. Geliştirici ekibin oyunu Mayıs 2026'ya yetiştireceğinden emin olduğunu söyleyen eski Rockstar Games çalışanı, bu konuda en ufak bir şüphe olsa tarih verilmezdi dedi.

Obbe Vermeij'in Rockstar Games kültürüne hakim olması, yapılan açıklamanın önemini artırıyor. Evet, GTA 6 ne yazık ki ertelendi. Ancak milyonlarca oyunsever olarak, aynı şeyi bir kez daha yaşamayacağız. En azından şimdilik görünen bu...