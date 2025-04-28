GTA 6 beklentisi, Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two Interactive'in hisselerinde patlama yaşanmasına neden oldu. Şirket, şu sıralar tarihinin en iyi günlerini yaşıyor.

Video oyun tutkunlarının son dönemlerdeki tek gündemi, tahmin edebileceğiniz üzere GTA 6. Zira bu oyun, çok uzun zamandır derin bir sessizlik içerisinde ve genel beklenti, her an yeni bir fragman yayımlanması yönünde. Daha önce yapılan açıklamalarsa GTA 6'nın bu yıl içerisinde çıkacağını düşündürüyor.

GTA 6 furyası, en çok da Rockstar Games'in çatı şirketi Take-Two Interactive'in işine yaramış gibi görünüyor. Henüz ortalıkta somut bir gelişme olmasına rağmen Take-Two Interactive hisseleri, tavan yaptı. GTA 6 beklentisi bile şirketi uçurmuş durumda.

Take-Two Interactive hisselerindeki son durum şöyle

Yukarıdaki tabloda da görebileceğiniz üzere Take-Two Interactive hisseleri, 224 doların üzerine ulaşmış durumda. Bu da şirket tarihinin en iyi seviyesinin yaşanmakta olduğunu gözler önüne seriyor. Buna paralel olarak, şirketin toplam piyasa değeri de tüm zamanların en seviyesinde. Take-Two Interactive, an itibarıyla 39,77 milyar dolarlık bir şirket hâline gelmiş durumda.

Tabii bu durum, GTA 6 ile ilgili yapılan açıklamalar doğrultusunda değişebilir. Şirketin GTA 6'yı ertelemeye karar vermesi veya oyunun beklentileri karşılamaması, Take-Two Interactive hisselerinde sert düşüşler yaşanmasına neden olabilir. Neler yaşanacağını görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.