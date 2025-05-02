Rockstar Games, GTA 6 ile ilgili sessizliğini resmen bozdu. Oyunun çıkış tarihi resmen açıklandı. Ancak Rockstar Games, GTA 6'yı ertelemiş durumda. İşte yapılan resmî açıklama...

Rockstar Games, video oyun dünyasının en çok beklenen yapımlarından GTA 6 ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Yapılan resmî açıklama ile oyunun ne zaman piyasaya sürüleceği gün yüzüne çıkmış oldu.

Rockstar Games, GTA 6 ile ilgili çok uzun zamandır konuşmuyordu. Hatta oyunun ikinci fragmanı bekleniyor olsa da böyle bir şey yaşanmadı. İşte biraz önce yapılan açıklama ile bu sessizlik bozuldu. Ancak Rockstar Games, oyuncuların keyfini kaçırmış durumda. Çünkü genel beklenti, oyunun 2025 yılında piyasaya sürüleceği yönündeydi.

GTA 6 ne zaman çıkacak?

Rockstar Games tarafından yapılan açıklamaya göre milyonlarca oyuncunun beklediği GTA 6, 26 Mayıs 2026 tarihinde resmî olarak piyasaya sürülecek. Şirketin resmî internet sitesindeki duyuruda bu tarihin beklenenden geç olması nedeniyle üzgün olunduğu ifade edildi.

Rockstar Games'in internet sitesindeki açıklamanın tamamı şöyle:

Herkese merhaba,



Grand Theft Auto VI 26 Mayıs 2026'da yayınlanacak.



Bunun beklediğinizden daha geç olmasından dolayı çok üzgünüz. Yeni bir Grand Theft Auto etrafındaki ilgi ve heyecan tüm ekibimiz için gerçekten heyecan vericiydi. Oyunu bitirmek için çalışırken desteğiniz ve sabrınız için size teşekkür etmek istiyoruz.



Yayınladığımız her oyunda hedefimiz her zaman beklentilerinizi aşmak olmuştur ve Grand Theft Auto VI da bir istisna değildir. Beklediğiniz ve hak ettiğiniz kalite seviyesini sunmak için bu ekstra zamana ihtiyacımız olduğunu anlamanızı umuyoruz.



Yakında sizinle daha fazla bilgi paylaşmayı dört gözle bekliyoruz.



Saygılarımızla,

Rockstar Games