GTA 6'ya dair en ufak bir bilgi kırıntısını bile aradığımız bu günlerde GTA 5'i bambaşka bir atmosfere sokan yeni bir mod yayınlandı.

GTA 5 için geliştirilen yeni bir mod, oyuncuları GTA 4’ün unutulmaz Liberty City’sine geri götürüyor.

Liberty City Preservation Project adlı bu mod, ikonik şehri tüm canlılığı ve detaylarıyla yeniden yaratıyor. NPC’lerden araçlara, ses efektlerinden işlevsel metro sistemine kadar pek çok unsur, oyunculara GTA 5'te tam anlamıyla nostaljik bir deneyim sunuyor.

Yayınlanan yeni mod, Liberty City’yi bugüne kadar en doğru şekilde yeniden yaratan mod olarak kabul ediliyor. Haritada GTA 4'ün atmosferini yaşatan detaylar olduğu kadar, GTA 5'in teknik gücünden faydalanan görsel geliştirmeler de mevcut. Bir HD doku paketiyle desteklenen şehir, adeta modern bir GTA 4 Remastered oynuyormuş hissi veriyor.

GTA 5 Liberty City Preservation Project modu fragmanı

Üstelik bunlar sadece başlangıç. Geliştirici ekip, Rockstar Intel’e verdikleri röportajda projenin daha ileri aşamalarında iç mekânların restore edileceğini ve yıkılabilir çevre unsurları ekleneceğini belirtti.

Projeyi yürüten ekip, Liberty City’nin ardından benzer projelere imza atmayı da planlıyor. Bu da tıpkı GTA 4 haritası gibi ileride eski GTA oyunlarının sevilen haritalarının da yepyeni bir şekilde karşımıza çıkabileceğinin bir göstergesi.

GTA 5'in Liberty City Preservation Project modunu mod yapımcılarının Discord sunucusu üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve kurulum talimatlarına ulaşabilirsiniz.