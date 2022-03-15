GTA V'in Yeni Nesil Grafiklerinin Karşılaştırıldığı Video

GTA V'in aylar önce duyurulan yeni nesil sürümü bugün çıkış yapıyor. Peki yeni sürüm, eski sürüme göre neler sunuyor? İşte bu yazımızdaki video, bu sorunun hayal kırıklığı yaratan cevabını veriyor.

Oyuncuların en saygı duyduğu geliştirici şirketlerden birisi olan Rockstar Games, 2013 yılında piyasaya sürdüğü GTA V’i güncelleyerek günümüzde de oynatmaya devam ediyor. Bazı oyuncular bu durumdan şikâyetçi olsalar da Rockstar, GTA V’in üç nesil oyun konsolu görmesini sağlayacak şekilde yeni nesil sürümünü de duyurmuştu.

Bu duyurunun ardından beklenen gün geldi ve GTA V’in yeni nesil konsollar için optimize edilmiş sürümü bugün yayımlanmaya hazırlanıyor. Peki, yeni nesil konsolların sunduğu teknolojilerden faydalanan bu sürüm, orijinal sürüme göre nasıl avantajlar getiriyordu? İşte bu sorunun cevabı, kısa bir karşılaştırma videosunda verildi. Video, pek çok GTA V oyuncusunun hayal kırıklığı yaşadığının bir kanıtı oldu.

GTA V'in yeni ve eski sürümünün karşılaştırıldığı video:

GTA V’in yeni nesil konsol ve eski nesil konsolda karşılaştırıldığı bu videoda grafiksel açıdan geliştirmeler elbette mevcuttu. Fakat bu geliştirmeler doğrudan yepyeni grafikler olmak yerine yansımalardaki efekt detayları, keskinleştirme, uzak mesafelerde daha iyi netlik gibi ancak dikkatle bakıldığında görülebilecek detaylardı. Oyundaki objeler ve objelerin kaliteleri neredeyse aynı şekilde korunmuştu.

Yeni nesil sürümün en büyük grafik farkıysa oyunda gece zamanında ortaya çıkıyordu. Gece ortamında yansımalar ve ışıklar daha net gözüküyor, ortam da daha doğal duruyordu. Fakat tüm bu geliştirmeler dışında oyunda bir yenilik yapılmamıştı. Bu da pek çok oyuncunun yeni sürüm hakkında olumsuz yorumlar paylaşmasına neden oldu.

Peki sizce GTA V’in yeni sürümü bir yeni nesil konsol oyuncusu tarafından satın alınmalı mı?