GTA 6'nın 3. Fragmanı Neden Hâlâ Gelmedi? Ne Zaman Gelecek?

Tüm oyun sektörünün merakla beklediği GTA 6'nın 3. fragmanı neden hâlâ gelmedi?

GTA 6 için bizler dâhil tüm oyun ve hatta teknoloji sektöründe heyecan dorukta. Rockstar Games, geçtiğimiz ay ön siparişleri açarak ve resmî çıkış tarihini 19 Kasım 2026 olarak bir kez daha ilan ederek fitili ateşledi ancak ortada büyük bir tezat var. Oyun ön siparişte, cüzdanlarımız çoktan hazır fakat elimizde hâlâ ne bir 3. fragman var ne de gözümüzle gördüğümüz ham bir oynanış videosu.

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Peki tüm sektörün gözü kulağı bu oyundayken Rockstar neden sessiz? 3. fragmanda oynanış görecek miyiz ve bu sessizlik ne zaman bozulacak?

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Rockstar Games neden hâlâ sessiz?

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Şimdiye kadar 3. fragman ve oynanış fragmanı elbette gelmeliydi ancak söz konusu şirket Rockstar Games olduğunda tabular tamamen değişiyor.

Rockstar, EA veya Ubisoft gibi her büyük oyun fuarında (E3, Gamescom, Geoff Keighley etkinlikleri) boy gösteren bir firma değil. Onların hiçbir etkinliğe ihtiyacı yok, X üzerinden atacakları tek bir logo gönderileri bile dünyayı sallamaya yetiyor.

Oyunun ertelemelerle 19 Kasım 2026'ya çekilmesi, Rockstar'ın pazarlama takvimini de oldukça daralttı. Şirket, nihai ürüne en yakın ve kusursuz görselleri sunmak için fragman aralıklarını bilerek uzun tutuyor.

Aynı zamanda fragmanlar arasındaki süreyi açarak toplulukta devasa bir açlık yaratıyorlar. Ön siparişlerin zaten kapış kapış gitmesi, Rockstar'a acele etmeme lüksünü sonuna kadar tanıyor.

GTA 5 ve RDR 2 zamanı neler olmuştu?

Oyun İlk Fragman İkinci ve Üçüncü Fragmanlar Oynanış Fragmanı Çıkış Tarihi GTA 5 Kasım 2011 Kasım 2012 (Fragman 2) - Nisan 2013 (Karakter Fragmanları) Temmuz 2013 (Çıkışa 2 ay kala) Eylül 2013 RDR 2 Ekim 2016 Eylül 2017 (Fragman 2) - Mayıs 2018 (Fragman 3) Ağustos 2018 (Çıkışa 2 ay kala) Ekim 2018 GTA 6 Aralık 2023 Mayıs 2025 (Fragman 2) ? Kasım 2026

3. fragmanda oynanış olacak mı?

Büyük ihtimalle hayır, en azından saf bir oynanış videosu olmayacak.

Rockstar'ın geleneğine göre Fragman 3; Jason ve Lucia’nın dinamiklerine, Leonida eyaletinin suç dünyasına ve oyunun ana hikâye hatlarına odaklanan son büyük sinematik/hikâye fragmanı olacak gibi ancak oyunun çıkışına az bir süre kaldığı için bu fragmanın içinde arayüz olmasa bile aksiyon dozajı çok yüksek, soygun mekaniklerini ve çatışmaları doğrudan gösteren "oynanış esintili" kesitler görmemiz son derece olası.

GTA 6'nın 3. fragmanı ne zaman gelecek?

19 Kasım 2026 çıkış tarihini ve Rockstar'ın geçmiş "2 ay kala" refleksini baz aldığımızda takvim şu şekilde şekilleniyor:

Trailer 3 (Hikâye Odaklı) : Ağustos 2026 sonu veya Eylül 2026 başı. Ön siparişlerin haziranda başlamasının ardından sessizliği bozacak ve heyecanı zirveye çıkaracak ilk kurşun bu olacaktır.

: Ağustos 2026 sonu veya Eylül 2026 başı. Ön siparişlerin haziranda başlamasının ardından sessizliği bozacak ve heyecanı zirveye çıkaracak ilk kurşun bu olacaktır. Resmî Oynanış Videosu: Eylül 2026 ortası veya sonu. Tıpkı GTA V ve RDR 2'de olduğu gibi, o meşhur dış sesin "In Grand Theft Auto VI, we wanted to create..." diyerek mekanikleri anlattığı video tam bu dönemde gelecektir.

Özetle şunu diyebiliriz ki; Rockstar panik yapmıyor çünkü oyunun ne kadar satacağını çok iyi biliyor. Fragman gelmedi diye endişelenmeye de gerek yok çünkü artık fırtınadan önceki sessizliğin son ayındayız...