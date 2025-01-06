GTA 6 bekleyişine artık dolandırıcılar da katıldı ve sosyal medya platformları üzerinden GTA 6'ya erken erişim satışı gerçekleştiriyorlar.

GTA 6 uzun süredir oyun dünyasının en çok beklenen oyunu konumunda ve bugün ortaya çıkan yeni bir dolandırıcılık yöntemi tam da GTA 6'yı bekleyenleri hedef alıyor.

2023 yılının Aralık ayında yayınlanan fragmandan bu yana oyuna dair en ufak bir bilgi dahi paylaşılmış değil ve bu da oyuncuların beklentilerini ve merağını giderek artırıyor. Bunu fırsat bilen dolandırıcılar ise GTA 6'yı erken erişim adı altında satmaya başlamış durumda.

Dolandırıcılar 74 TL'ye erken erişim sattıklarını iddia ediyorlar

"Gizli GTA 6 Ön Siparişleri" adı altında Instagram gibi sosyal medya platformlarında reklam veren dolandırıcılar, sınırlı sayıda kişiye GTA 6'nın erken erişim bir sürümünü sattıklarını belirtiyor.

Satın alım sayfasına gittiğinizde sizleri sahte sipariş ve kullanıcı yorumlarından oluşan, oyunun kapağının yer aldığı sahte konsol oyun kutularını içeren bir dizi içerik karşılıyor. Dahası dolandırıcılar iddia ettikleri bu erişim için sadece 74 TL istediklerini belirtiyorlar.

Elbette böyle bir durum söz konusu değil. GTA 6'nın önceki Rockstar oyunlarında olduğu gibi erken erişim ile gelmeyeceğinin yanı sıra, oyuna dair fragman dışında henüz sahip olduğumuz en ufak bir şey yok.

Ayrıca olsa bile oyunun minimum 70 dolar bandında piyasaya sürüleceğini düşünürsek bu türden bir rakam elbette dolandırıcıların kullanıcıları ağına düşürmek için kullandığı yöntemlerden sadece biri.