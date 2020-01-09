GTA 6 ile İlgili Fragman Tarihi Söylentisi

Yılan hikayesine dönen GTA 6 ile ilgili tuhaf bir olaylar dizisi yaşandı. Bir yandan GTA 6'nın PlayStation 5 ile piyasaya sürüleceği iddia edilirken diğer yandan da Twitter'dan GTA 6'ya ait fragmanın nisan ayında yayınlanacağı söylendi.

Oyunseverlerin 2019 yılında en çok konuştuğu konulardan bir tanesi olan GTA 6, 2020'de de konuşulmaya devam ediyor. Tam anlamıyla yılan hikayesine dönen ve Rockstar Games'in konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadığı GTA 6 meselesi ile ilgili şimdi yine yeni birkaç gelişme yaşandı.

Normal koşullarda Rockstar Games'in, GTA 6'yı 2019 yılında duyurması bekleniyordu. Çünkü GTA 5 piyasaya sürüleli tam 6 yıl olmuştu ve Rockstar Games, özellikle de büyük oyunlarının arasında 5 - 6 yıl kadar zaman koyuyordu. Ancak beklentiler boşa çıktı ve Rockstar Games, GTA 6 ile ilgili en ufak bir açıklama bile yapmadı. Hal böyle olunca da oyunseverler, GTA 6 ile ilgili kendileri iz sürmeye başladılar.

Şimdi sizlere, GTA 6 ile ilgili olarak ortaya atılmış iki farklı iddiadan bahsedeceğiz. Bu iddiaların ilki, PlayStation 5'le ilgili bazı sızıntılar aktaran bir kaynaktan geliyor. Söz konusu kaynağın PlayStation 5'le ilgili ortaya attığı iddialar daha sonradan Sony tarafından onaylandığı için, kaynağın GTA 6 ile ilgili iddialarının önemli olduğunu söyleyebiliriz. Öyle ki; kaynağımız, GTA 6'nın kesin olarak PlayStation 5'le birlikte piyasaya sürüleceğini söylüyor. Bu teori oyunseverler tarafından da öne sürüldüğünden fazla şaşırtıcı olmadığını kabul ediyoruz.

GTA 6 ile ilgili ikinci iddia ise biraz karmaşık. Şöyle ki; Rockstar Games, yeni bir iş ilanı yayınladı. Hala aktif olan söz konusu ilanda Rockstar Games, bir video editörü aradığını söylüyordu. Belirli bir oyun isminden bahsedilmiyordu ancak bu video editörünün şirketteki işinin oyun fragmanı üretmek olacağından bahsediliyordu. Bu ilanla eş zamanlı olarak Twitter'da yapılan bir paylaşım ise kafaları karıştırdı.

GTA 6 fragmanının nisanda yayınlanacağını söyleyen tweet

GTA 6 fragmanı Nisan 2020'de yayınlanacak.

Aslına bakacak olursak bu paylaşım, GTA 6 ile ilgili bugüne dek yapılmış diğer paylaşımlarla fazlasıyla benzerlik gösteriyor. Bu kullanıcının hesabını incelediğimizde, sadece 530 takipçisinin olduğunu ve yaptığı her paylaşımın sadece birkaç etkileşim aldığını görüyoruz. Yine de GTA 6 ile ilgili bu paylaşım, ilginç bir şekilde binlerce beğeni ve retweet almış durumda.

Paylaşımı yapan hesap sahibinin kim olduğu tam anlamıyla bilinmiyor. Üstelik Rockstar Games'in iş ilanına eş zamanlı olarak böyle bir paylaşımı neye dayanarak yaptığı da bilinmiyor. Oyunseverler, bu kişinin Rockstar Games'in iş ilanına başvurmuş ve hatta görüşmüş olabileceğini düşünüyorlar. Ancak bu durumu açığa kavuşturmak ne yazık ki mümkün değil.

GTA 6, yıl sonunda resmen tanıtılabilir

PlayStation 5'in 2020 yılının sonunda piyasaya sürüleceği zaten biliniyor. Bunun üzerine bir de PlayStation 5 ile ilgili sızıntılarıyla ön plana çıkan kaynağın "GTA 6, PlayStation 5'le birlikte çıkacak." iddialarını göz önünde bulundurduğumuzda, GTA 6'ya ait fragmanın önümüzdeki birkaç ay içerisinde yayınlanabileceği sonucuna kendimiz de ulaşıyoruz. Ancak Twitter üzerinden yapılan paylaşımın bu iddialarla ilgisinin olup olmadığı bilinmiyor.