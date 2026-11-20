GTA 6, ilk gününde 2,36 milyar dolar gelir elde ederek eğlence tarihinin en yüksek gelirli açılışını yaptı.

13 yıl boyunca GTA 6 hakkında konuşulmadık pek bir şey bırakmadık. Fragmanlar kare kare incelendi, her sızıntı yeni bir tartışma başlattı. Rockstar Games’in oyunu 19 Kasım 2026’da çıkarmasıyla bekleyiş sona erdi. Lucia ve Jason’ın Florida’dan esinlenen Leonida eyaletindeki hikâyesi, ilk günden milyonlarca oyuncuyu bir araya getirdi.

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Sensor Tower’ın ön siparişleri de kapsayan verilerine göre GTA 6, ilk 24 saatte 24,58 milyon kopya sattı ve 2,36 milyar dolar gelir elde etti. Türk lirası karşılığını da hemen belirtelim: Yaklaşık 119,37 milyar TL. Oyunun tahmini geliştirme maliyeti 1 milyar dolardı; yani ilk gün geliri bu tutarın iki katını aştı. Böylece GTA 6, eğlence tarihinin en yüksek gelirli açılışını yapmış oldu.

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Önceki rekorlar altüst oldu

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GTA 5’in 2013’teki çıkışını hatırlayanlar, o dönem satış rakamlarının ne kadar konuşulduğunu da hatırlayacaktır. Oyun, ilk gününde 800 milyon dolar kazanmıştı. Ancak tekrar altını çizelim: GTA 6 için paylaşılan rakamlar, dijital pazar verilerini analiz eden Sensor Tower’ın ön siparişleri de kapsayan tahminlerine dayanıyor; henüz Take-Two tarafından açıklanmış kesin satış verileri değil.

Sinema tarafıyla karşılaştırınca da ortaya alışılmadık bir tablo çıkıyor. Spider-Man’in tüm gösterim süresince ulaştığı 2,5 milyar dolarlık gişe hasılatına, GTA 6 tek günde yaklaştı. Elbette bir sinema biletiyle bir oyunun fiyatı aynı değil. Yine de yıllarca beklenen bir yapımın, bir günde ne büyüklükte harcama yaptırabildiğini görmek açısından çarpıcı.

Leonida’ya en çok PS5’ten gidildi

GTA 6’nın ilk gün satışlarında PS5 açık ara önde. Satışların yaklaşık yüzde 75’i PlayStation 5 sürümünden gelirken Xbox Series X/S’in payı yüzde 25 oldu.

Bu fark, kopya sayısına da yansıyor: PS5 sürümü 18,44 milyon kopya sattı ve 1,77 milyar dolar gelir getirdi. Xbox Series X/S tarafında ise 6,15 milyon kopya satıldı, gelir 588 milyon dolara ulaştı.

212 GB yer açıldı, sırada PC ve çok oyunculu mod var

GTA 6’yı indirmek için konsolda 212 GB yer açmak gerekti. Kimi için birkaç oyun silmek anlamına gelen bu boyut da ilgiyi azaltmadı. İndirmeler sırasında internet trafiğinde rekorlar kırıldı.

PC oyuncuları içinse bekleyiş sürüyor. Rockstar, PC sürümünün çıkış tarihini henüz açıklamadı. Çok oyunculu modun ne zaman açılacağı da belli değil.

Bu yüzden ilk günün geliri ne kadar yüksek olsa da GTA 6’nın satış hikâyesi daha yeni başlıyor. PC sürümü ve çok oyunculu modun ardından, ilerleyen yıllarda oyun içi harcamalar da bu rakama eklenecek. 13 yıllık bekleyişin ilk güne nasıl yansıdığı ortada; şimdinin merak konusu, oyunun yıllar içinde nereye ulaşacağı.