GTA 6'nın Japonya sürümünde bölgesel sansür kuralları gereği erkek karakterlerin çıplaklık sahneleri siyah bir tanga ile gizlendi.

Dünya genelinde kademeli olarak çıkan GTA 6, Japonya'da da oyuncularla buluştu.

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Ancak oyunun Japonya sürümünü deneyimleyen kullanıcılar, bölgesel sansür politikaları nedeniyle ana karakter Jason ve Leonida'daki diğer erkek karakterlerin çıplaklığının ince siyah bir tanga ile kısmen örtüldüğünü fark etti.

Oyundaki çıplaklık sahneleri nasıl sansürlendi?

Geçtiğimiz hafta Japonya'nın yaş derecelendirme kurulunun oyun açıklamasında "cinsel içerik" ibaresine yer vermemesi ve oyunun kurulum boyutunun diğer bölgelere kıyasla dikkat çekici derecede küçük olması sansür iddialarını gündeme getirmişti. Oyunun piyasaya sürülmesiyle birlikte bu değişikliklerin detayları netleşmeye başladı.

Japonya'dan paylaşım yapan çok sayıda sosyal medya hesabı, ana karakter Jason'ı duşa soktuklarında karakterin tamamen çıplak olduğu uluslararası sürümlerin aksine kalçasının siyah bir tanga ile kapatıldığını bildirdi. Başka bir paylaşımda ise uluslararası versiyonlarda tamamen çıplak görünen bir erkek NPC'nin ara sahnede benzer bir iç çamaşırı giydiği görüldü. Oyundaki tüm erkek çıplaklığı sahnelerinin bu yöntemle sansürlendiği tahmin ediliyor.

GTA 6, Japonya'da bölgesel sansüre uğrayan ilk yapım değil. Daha önce Baldur's Gate 3 ve The Witcher 3 gibi popüler oyunların da müstehcen sahneleri ülkede satışa sunulmadan önce çeşitli şekillerde sansürlenmişti. Benzer şekilde GTA 5 de Japonya'da onay alabilmek için oyundaki meşhur işkence sahnesini tamamen çıkarmak zorunda kalmıştı.