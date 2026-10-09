GTA 6 Merch Collection Satışa Çıktı (Fiyatlar Pek de Ucuz Değil)

Rockstar Games, Vice City esintili tişört, şapka ve aksesuarlardan oluşan resmî GTA 6 ürün koleksiyonunu Rockstar Store'da satışa sundu.

Geçtiğimiz gün GTA 6'nın radyo istasyonlarını duyuran Rockstar Games, bu kez de ürün koleksiyonunu duyurdu.

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Vice City atmosferini yansıtan giysiler, aksesuarlar ve koleksiyon parçalarından oluşan yeni GTA 6 Collection, Rockstar Store üzerinden resmî olarak satışa sunuldu.

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Vice City tarzı dolabınıza taşıyabilirsiniz

Rockstar’ın paylaştığı resmî blog duyurusuna göre koleksiyonda pamuklu tişörtler, "GTA 6" logolu şapkalar, kanvas bez çantalar ve Vice City temalı klips, çakmak, anahtarlık gibi özel koleksiyon eşyaları yer alıyor. Tişört seçenekleri arasında doğrudan oyunun logosunu taşıyan tasarımların yanı sıra, 400 dolarlık GTA 6 Collector's Edition paketinde de görülen televizyon maskotu Macca the Gator baskılı tişörtler dikkat çekiyor. Mavi, pembe ve siyah renk seçenekleriyle sunulan Flexfit şapkalar ise tişörtlerle uyumlu.

Aksesuarlar tarafında ise çift taraflı klips, krom kaplama doldurulabilir çakmak, metal anahtarlık ve çıkartma setleri öne çıkıyor. Rockstar, benzer ürünleri eylül ayının son haftasında içerik üreticilerine göndermiş ve koleksiyonun ekim başında çıkacağı beklentisini yaratmıştı. Resmî lansman ise gecikmeli de olsa nihayet gerçekleşti.

Fiyatlar yine biraz tuzlu

Koleksiyondaki ürünler özellikle koleksiyoncuları hedefliyor olsa da belirlenen fiyat etiketleri doğrudan oyunun fiyatıyla yarışacak düzeyde:

Ürün Fiyat Tişört 29.99 $ Beyzbol Şapkası 29.99 $ Bez Çanta 39.99 $ Klips 24.99 $ Vice City Çakmak 39.99 $ Anahtarlık 14.99 $ Çıkartma Setleri 4.99 $ / 9.99 $

Fiyat dengesine bakıldığında, iki adet GTA 6 bez çanta satın almak neredeyse oyunun standart sürüm fiyatına denk geliyor, hatta üzerine 20 dolar daha eklendiğinde ise Ultimate Edition alınabiliyor. Buna rağmen koleksiyon, tarzına baştan aşağı Vice City dokunuşu katmak isteyen koleksiyonerler için Rockstar Store raflarındaki yerini aldı.