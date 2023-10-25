Film ve oyun değerlendirmeleriyle tanınan Metacritic, sitesinde GTA 6'nın sayfasını açtı. Bu sayfa, sosyal medyada oyunun yakında tanıtılabileceğine dair söylentilerin çıkmasına neden oldu.

Son yılların en çok beklenen oyunun GTA 6 olduğunu söylememiz yanlış olmaz. Rockstar, geçtiğimiz yıl oyunu resmen duyurmuştu. Ancak o günden bu yana oyun hakkında sızıntılar dışında pek fazla gelişme yaşanmamıştı.

Bugün ise bekleyenleri heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. Film, dizi ve oyun gibi yapımların değerlendirmesini yapan ve eleştirmen puanlarını derleyen internet sitesi Metacritic, GTA 6 sayfası oluşturdu.

GTA 6 Metacritic sayfası böyle görünüyor

Buradan ulaşabileceğiniz “Grand Theft Auto IV” Metacritic sayfasında tahmin edebileceğiniz gibi oyuna dair pek fazla bilgi bulunmuyor. Özet kısmında ise Rockstar’ın oyunu geliştirdiğini ve sektörde tıpkı diğer oyunlarında olduğu gibi çığır açacağı söyleniyor.

Ayrıca platform kısmında PlayStation 5 ve Xbox Series X/S’in yer aldığını görüyoruz. Bu da tıpkı önceki oyunlarda olduğu gibi önce konsollara, ilerleyen zamanlarda ise PC’ye çıkacağının bir göstergesi olabilir. Örneğin GTA 5, Eylül 2013’te konsollara çıkarken Nisan 2015’te PC’ye gelmişti. GTA 6’da bu kadar aralık olup olmayacağını ise bilmiyoruz.

GTA 6’nın Metacritic sayfasının açılması, sosyal medyada oyunun yakında tanıtılabileceğine ve fragman gelebileceğine dair söylentilere neden oldu. Rockstar’dan ise herhangi bir açıklama yok.

Tabii Metacritic'te sayfası açıldı diye kesin yakında tanıtılacak demek hiç doğru olmaz. Sitede henüz duyurulmayan bazı oyunların sayfaları mevcut. Bu yüzden hiçbir şey olmama ihtimali de var. İlerleyen günlerde GTA 6 hakkında bir gelişme olup olmayacağını göreceğiz.

GTA 6 hakkındaki tüm sızıntılar için: