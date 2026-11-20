GTA 6’da Nasıl 'Birinci Şahıs Modu' ile Oynanacağı Bulundu: İşte Yapmanız Gereken

Oyuncular, GTA 6’da Leonida’yı Lucia ve Jason’ın gözünden gezmeyi sağlayan gizli bir birinci şahıs modu keşfetti. Menüde sunulmayan bu modu açmak için kontrolcü ayarını değiştirmek ve birkaç tuşa doğru zamanlamayla basmak gerekiyor.

GTA 6’yı karakterin gözünden oynamanın bir yolu bulundu. Reddit’te oyuncuların keşfettiği yöntem, üçüncü şahıs bakış açısıyla tasarlanan oyunda gizli bir FPS modunu açıyor. Rockstar Games bu seçeneği henüz menüye eklemese de modun çalışması için gereken kodlar ve altyapı oyunda bulunuyor.

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GTA 5’in yeni nesil sürümlerinde sunulan birinci şahıs modu, bu kez Leonida sokaklarına farklı bir açıdan bakmayı sağlıyor. Ancak birkaç tuşla açılabilen bu özellikte bazı görüntü ve animasyon sorunları var. Denemek isteyenler için önce ayarlardan başlamak gerekiyor.

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Gizli birinci şahıs modu nasıl açılır?

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Önce kontrolcü ayarlarına girip “Kontrolcü Özellikleri” bölümünü açıyoruz. Ardından dokunmatik yüzeyin veya Select tuşunun işlevini “Kamera 2 / 2” olarak değiştiriyoruz.

Sonraki adımlarda zamanlama mühim:

Herhangi bir araca biniyoruz. Yön tuşlarını kullanarak oyun içi telefonu açıyoruz. PlayStation’da Yuvarlak, Xbox’ta B tuşuna basıyoruz. Hemen ardından, milisaniyeler içinde Select tuşuna dokunuyoruz.

Tuşlara doğru aralıkla bastığımızda kamera, karakterimizin göz hizasına geçiyor.

Oynarken hangi sorunlarla karşılaşabilirsiniz?

Bu yöntem, oyuncuların bulduğu bir açıktan yararlandığı için bazı aksaklıklar yaşanıyor. Örneğin uzun namlulu bir silah kullandığınızda karakterin omuzları zaman zaman kameranın önüne geçip görüntüyü bozabiliyor.

Araba camını kırıp aracı çalmak gibi daha karmaşık hareketlerde de animasyonlar, dışarıdan bakıldığında kaba ve yarım kalmış görünebiliyor. Rockstar Games’in ileride bir güncellemeyle bu sorunları giderip modu resmen sunabileceği tahmin ediliyor.

Üçüncü şahıs kamerasına nasıl dönülür?

Klasik kamera açısına dönmek için birinci şahıs modundayken oyunu kaydediyoruz. Ardından az önce oluşturduğumuz kaydı yeniden yüklüyoruz.

Böylece eski bir kayıt dosyasına dönmemize gerek kalmadan kamera normale dönüyor ve karakterimizi yeniden üçüncü şahıs açısından görüyoruz.