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GTA 6'nın Müzikleri Justice'a Emanet: Albüm Aralık'ta Çıkıyor

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Rockstar Games, GTA 6'nın özgün müziklerinin Fransız elektronik müzik ikilisi Justice tarafından hazırlandığını duyurdu. Oyunun müzikleri için hazırlanan albümün 11 Aralık 2026'da yayımlanması planlanıyor.

GTA 6'nın Müzikleri Justice'a Emanet: Albüm Aralık'ta Çıkıyor
Deniz Şen Deniz Şen /

GTA 6, çıkışına kısa süre kala müzikleriyle de gündeme gelmeye devam ediyor. Rockstar Games, oyunun özgün müziklerinin Justice tarafından hazırlandığını duyurarak müzik tarafındaki yeni ayrıntıları paylaştı.

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Duyuruyla birlikte oyunun müzik dünyasına ilişkin yeni bilgiler de ortaya çıktı. Justice'ın hazırladığı özgün müzik albümü, GTA 6 için farklı sanatçıların parçalarını bir araya getiren diğer müzik albümünden ayrı olarak yayımlanacak.

İçerikten Görseller

GTA 6'nın Müzikleri Justice'a Emanet: Albüm Aralık'ta Çıkıyor
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GTA 6'nın özgün müziklerini Justice hazırlıyor

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Fransız elektronik müzik grubu Justice, GTA 6'nın özgün müziklerinin bestecisi olarak görev alıyor. Justice'ın GTA 6'nın çıkış fragmanında da yeni müziğiyle yer aldığı biliniyor. Tame Impala, SZA ve King Gizzard & The Lizard Wizard'ın katkıda bulunduğu “Flower in a Hurricane” adlı parça, Grand Theft Auto VI: The Album kapsamında da bulunuyor.

Rockstar Games'in duyurusuna göre Grand Theft Auto VI: Original Score albümünün 11 Aralık 2026'da yayımlanması planlanıyor. Böylece albüm, oyunun 19 Kasım 2026'daki çıkışından birkaç hafta sonra dinleyicilerle buluşacak.

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