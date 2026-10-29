Rockstar Games, GTA 6'nın özgün müziklerinin Fransız elektronik müzik ikilisi Justice tarafından hazırlandığını duyurdu. Oyunun müzikleri için hazırlanan albümün 11 Aralık 2026'da yayımlanması planlanıyor.

GTA 6, çıkışına kısa süre kala müzikleriyle de gündeme gelmeye devam ediyor. Rockstar Games, oyunun özgün müziklerinin Justice tarafından hazırlandığını duyurarak müzik tarafındaki yeni ayrıntıları paylaştı.

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Duyuruyla birlikte oyunun müzik dünyasına ilişkin yeni bilgiler de ortaya çıktı. Justice'ın hazırladığı özgün müzik albümü, GTA 6 için farklı sanatçıların parçalarını bir araya getiren diğer müzik albümünden ayrı olarak yayımlanacak.

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GTA 6'nın özgün müziklerini Justice hazırlıyor

Fransız elektronik müzik grubu Justice, GTA 6'nın özgün müziklerinin bestecisi olarak görev alıyor. Justice'ın GTA 6'nın çıkış fragmanında da yeni müziğiyle yer aldığı biliniyor. Tame Impala, SZA ve King Gizzard & The Lizard Wizard'ın katkıda bulunduğu “Flower in a Hurricane” adlı parça, Grand Theft Auto VI: The Album kapsamında da bulunuyor.

Rockstar Games'in duyurusuna göre Grand Theft Auto VI: Original Score albümünün 11 Aralık 2026'da yayımlanması planlanıyor. Böylece albüm, oyunun 19 Kasım 2026'daki çıkışından birkaç hafta sonra dinleyicilerle buluşacak.