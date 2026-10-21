GTA 6'nın Ön Siparişte Ne Kadar Sattığı Belli Oldu: Dudak Uçuklatıyor!

GTA 6'nın ön sipariş sürecinde şimdiye kadar ne kadar sattığı ve ne kadar para kazandığı belli oldu.

Tarihin en çok beklenen oyunu GTA 6’nın piyasaya sürülmesine 1 aydan daha kısa bir süre kaldı. Oyun, bir süredir de dünya çapında ön siparişe açıktı. Türkiye’de standart sürüm 3.999 TL, Ultimate sürüm ise 4.999 TL’ye satılıyordu. Çoğumuzun da tahmin edebileceği üzere ön sipariş döneminde de inanılmaz ilgi görmüştü.

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Şimdi ise analiz firması Sensor Tower’dan GTA 6’nın ön siparişlerine dair veriler paylaşıldı. Rapor, oyunun ne kadar çok sattığını gözler önüne serdi.

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Daha şimdiden 630 milyon dolarlık satış yapıldı

Sensor Tower'ın son verilerine göre Grand Theft Auto 6, çıkış tarihine bir aydan az bir zaman kalmış olmasına rağmen 6,45 milyon kopya dijital ön sipariş sayısına ulaşmayı başardı. Satış adedindeki bu olağanüstü hacim, yapımın henüz oyuncularla buluşmadan şirket kasasına 630 milyon dolar gelir getirmesini sağladı.

Ön siparişlerin platform bazlı dağılımı incelendiğinde, satışların %74'lük ezici bir çoğunlukla PlayStation 5 konsolunda gerçekleştiği görülüyor. Platform bazındaki detaylı gelir analizinde PlayStation platformu 4,8 milyon adetlik satış ile 468 milyon dolar gelir üretmiş durumda. Xbox tarafında ise 1,66 milyon adetlik ön sipariş satışı karşılığında 162 milyon dolarlık bir hacim yakalandı. Oyunun resmi çıkış tarihi yaklaştıkça bu rakamların daha da yukarı tırmanması bekleniyor. Özellikle 12 Kasım tarihinde başlaması planlanan ön yükleme süreciyle birlikte satışlarda yeni bir patlama yaşanacağını tahmin etmek zor değil.