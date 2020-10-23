GTA 6'nın Sızıntı Haritası, Brezilya'ya Çok Benziyor

GTA 6'nın haritası ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ekim ayının başında sızdırılan bir haritayı irdeleyen GTA 6 hayranları, bu haritanın gerçek haritalara çok benzediğini fark ettiler. Eğer iddialar gerçekse GTA 6, çok büyük bir ihtimalle Rio de Janerio çevresinde geçecek.

Rockstar Games'in yılan hikayesine dönen, iddialar kapsamındaki oyunu GTA 6 ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İlk etapta ekim ayının başında sızdırılan bir görselin, GTA 6'nın haritasını gösterdiği iddia edilmişti. Ancak bizler bu iddiayı, herhangi bir kaynağa dayandırılamadığı için sizlere aktaramamıştık. Ancak bu harita ile ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler, haritanın gerçekten de GTA 6'ya ait olabileceğini düşündürüyor.

GTA 6, geçtiğimiz dönemlerde "Project Americas" şeklinde lanse edilmişti. O dönemlerdeki iddialara göre oyun, Güney Amerika'da geçecek ve uyuşturucu kartellerine odaklanacaktı. İşte ekim ayının başında ortaya çıkan harita, bu iddiaların gerçek olduğunu düşündürmeye başladı. Çünkü sızdırılan harita ile gerçek haritalar arasında çok ciddi benzerlikler mevcut.

İşte GTA 6'ya ait olduğu ileri sürülen o harita

İddialara göre GTA 6, yukarıda görmekte olduğunuz bir adanın etrafında geçecek. Bu harita üzerinde incelemelerde bulunan GTA 6 hayranları, Reddit üzerinden açtıkları konularla haritayı detaylandırdılar. Şimdi sizlerle paylaşacağımız Google Earth'ten alınmış olan bazı görüntüler, yukarıdaki haritanın Brezilya kentlerinden Rio de Janerio'ya çok benzediğini gözler önüne seriyor.

Rio de Janerio ile GTA 6'ya ait olduğu ileri sürülen haritanın birebir aynı olmadığını düşünebilirsiniz. Haklısınız da ancak Rockstar Games, daha önceki GTA oyunlarında da bunu yaptı. Şirket, bir lokasyonu gözüne kestirdikten sonra o bölgeyi birebir kopyalamak yerine, bazı özelleştirmeler yaparak haritalar oluşturdu. Haliyle şirket, GTA 6'da da benzer bir yöntem tercih edebilir.

İlk kez 4chan isimli platformda ortaya çıkan harita, ne yazık ki çok kalitesiz. Bu da haritayla ilgili detaylı bilgi sahibi olunmasının önüne geçiyor. Örneğin haritanın A ve B noktalarındaki ikonik yerlerin harita içerisinde mevcut olup olmadığı bilinemiyor. Ancak her şeye rağmen bu haritanın GTA 6 ile ilgili daha önceki iddialarla tutarlı yapıda olması, oyunseverlerin kafasını karıştırmayı başarmış gibi görünüyor.

Bu arada, GTA 6'nın 1980'li yıllarda geçeceği de yine Project Americas projesi kapsamında dile getiriliyordu. Buna uyuşturucu kartellerini eklediğinizde Brezilya'dan ziyade Kolombiya ya da Meksika'nın GTA 6 için daha makul bir seçenek olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak ilginç bir şekilde, bu düşünce en başından beri benimsenemedi. Çünkü daha çok Brezilya ve Rio de Janerio konuşuldu. Bakalım bu harita, önümüzdeki süreçte ne gibi yeniliklere kapı aralayacak.