GTA 6'dan Yeni Ekran Görüntüleri Geldi!

GTA 6'dan daha önce görmediğiniz 3 yeni ekran görüntüsü paylaşıldı.

Merakla beklenen GTA 6'dan 3 yeni ekran görüntüsü daha geldi.

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Bloomberg muhabiri Jason Schreier'ın Rockstar North ofisine konuk olup geliştiricilerle gerçekleştirdiği kapsamlı röportaj kapsamında sunulan bu görseller, Leonida eyaletinin atmosferine ve oyun dünyasındaki detaylara yeni bir pencere açıyor.

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GTA 6'dan yeni ekran görüntüleri

Yayınlanan ilk görselde, ana karakterlerimiz Lucia ve Jason'ı Leonida'nın kırsal/çamurlu off-road yarış alanında dinlenirken görüyoruz. İlk fragmanda ve sızıntılarda ipuçları verilen bu sahnede ikili, çamura bulanmış hâlde bira yudumlarken resmedilmiş.

Bir diğer görselde ise Vice City'nin ikonik Ocean Drive caddesinde gün batımı vaktinde çekilmiş yakın bir arka plan araç çekimini sergiliyor. Gökyüzünde alçaktan uçan bir polis helikopteri ve caddenin ışıldayan neon tabelaları dikkat çekerken, odak noktasında Pegassi Zorrusso modelini andıran şık bir spor araba yer alıyor.

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