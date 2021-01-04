GTA 6'nın Yakın Gelecekte Çıkmayacağı Açığa Çıktı

Bir zamanlar Rockstar Games'te çalışan bir kişi, yaklaşmakta olduğu düşünülen GTA 6 ile ilgili açıklamalarda bulundu. GTA 6'nın geliştirildiğini net bir şekilde dile getiren eski çalışan, çıkış ve duyuru tarihini ise bilmediğini söyledi. Yapılan açıklamalardaki bir ipucu ise oyuncuları çileden çıkaracak türden.

Video oyun sektörünün önemli temsilcilerinden Rockstar Games, 2019 yılının ikinci yarısından beri en çok da GTA 6 ile gündemde. Bugüne kadar ortaya atılan iddialar, yaşanan sızıntılar ve Rockstar Games'in anlam veremediğimiz tavırları, dünyanın en popüler oyun serisinin en yeni üyesinin yolda olduğunu düşündürdü. Ancak yaşanan yeni bir gelişme, GTA 6'yı bekleyen oyuncuların sinirlerini zorlamaya yetecek gibi görünüyor.

Twitter'da "Yan2295" kullanıcı ismiyle çeşitli paylaşımlar yapan eski bir Rockstar Games çalışanı, oyunla ilgili gayriresmi açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalardan anladığımız kadarıyla kendisine gelen sorulardan artık sıkılmış olan yazılımcı, artık sormayı bırakın diyerek ağzındaki baklayı çıkardı. Yan2295'in yaptığı açıklamalar hem iyi hem kötüydü.

"Evet GTA 6 geliştiriliyor, ama yakın bir gelecekte çıkmayacak"

Rockstar Games'in eski çalışanlarından olan Yan2295'e göre GTA 6 geliştiriliyor. Aslında biz bunu zaten biliyorduk. Neticede hiç olmayan bir şeyin bu kadar fazla konuşulması mümkün olan bir şey değildi. Hatta GTA 6'yı bekleyen çok ciddi bir oyuncu kesmi, ortaya atılan iddiaların kaynağının Rockstar Games olduğuna inanıyordu. Bu yüzden Yan2295'in bu açıklaması pek de sürpriz değil. Ancak esas sürpriz, oyunun çıkış tarihiyle ilgili.

Yaptığı açıklamalarda oyunun çıkış tarihi ile ilgili de konuşan Yan2295, oyunun ne zaman duyurulacağını ve ne zaman piyasaya sürüleceğini bilmediğini ifade ediyor. Öte yandan bir de ipucu veren eski Rockstar Games çalışanı, bunun yakın zamanda gerçekleşmeyeceğini söylüyor. Bu da demek oluyor ki GTA 6'yı uzunca bir süre beklemek durumunda kalabiliriz.

Peki ne zaman çıkacak bu oyun?

Rockstar Games, GTA serisinin son oyununu 2013 yılında, GTA 5 olarak piyasaya sürmüştü. Şirketin tarihine baktığımızda ise genelde 5 yıllık süreç görüyorduk. Yani GTA 6 isimli bu oyunun 2018 yılında piyasaya sürülmesi gerekiyordu. Ancak 2018 yılında yeni bir GTA oyunu yerine yeni bir Red Dead Redemption oyunu ile tanıştık. Rockstar Games, ilk kez 2010 yılında piyasaya sürdüğü Red Dead Redemption'ın ikinci oyununu, 2018 yılında piyasaya sürmüştü.

Rockstar Games'in ne yaptığını bilmek mümkün değil. Ancak şirket, Red Dead Redemption 2'yi geliştirirken GTA 6'yı arkaya atmış olabilir. Yani şirket, 2013 yılında piyasaya sürdüğü GTA 5'ten sonra GTA 6'ya değil de Red Dead Redemption 2'ye yoğunlaşmış olabilir. Bu oyunu 5 yılda piyasaya süren şirket 2018 yılında da GTA 6 için çalışmaya başlamış olabilir. Şayet böyle bir şey olduysa ve Rockstar Games GTA 6'ya da 5 yıl verirse, bu oyunun 2023 yılında piyasaya sürülebileceğini düşünebiliriz. Anlaşılan o ki GTA 6'yı beklemek yerine oynamak için yeni oyunlar bulmak durumundayız...